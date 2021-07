Blacklist : comment Megan Boone et James Spader ont été choisis pour leurs personnages Liz et Red

Dans Blacklist, on se demande pourquoi Red a choisi Liz Keen, quelle est sa fin et comment. Pourtant, selon Reddington et Keen, James Spader et Megan Boone, le processus de casting était tout aussi imprévisible et surprenant.

Blacklist a passé les huit dernières années à dominer constamment les audiences de NBC. La série policière n’est pas votre meurtre moyen d’une semaine mystère. Au lieu de cela, la série est basée sur la dynamique classique de ce qui se passe lorsque les criminels et le FBI travaillant moins comme des adversaires et plus en tant qu’alliés ennemis. Pour y parvenir, les producteurs ont dû redoubler d’ingéniosité, mais les moyens pour le faire n’étaient pas relativement si faciles.

Blacklist raconte l’histoire de Elizabeth Keen (Megan Boone), un profileur du FBI dont la vie est prise par Raymond Reddington (James Spader). Reddington se rend au Bureau sans explication et insiste sur le fait qu’il ne parlera qu’à Boone, ce qui a déclenché une dynamique qui a aidé à guider l’ensemble du spectacle.

Megan Boone reçoit l’appel

Megan Boone est l’une des premières pièces à s’adapter. Elle n’était pas une star d’Hollywood cependant, elle a impressionné les directeurs de casting au point qu’ils ont commencé à former le reste de la distribution environnante.

Klattenhoff et Eggold étaient essentiels à son dernier rôle, mais sans le bon Reddington, rien d’autre ne fonctionnerait. Heureusement pour Megan Boone et la série dans son ensemble, un ancien vétéran de l’industrie a pris le travail à la volée et a aidé à créer la série qu’elle est aujourd’hui. Lorsque le casting de Megan Boone a été annoncé en mars 2013, ils n’étaient toujours pas au courant du grand acteur qui aiderait à propulser la série vers le succès, et avec Megan Boone sur le point de disparaître, cette décision pourrait les maintenir en vie.

James Spader sonne la cloche

Reddington était basé sur Whitey Bulger, le tristement célèbre seigneur du crime de Boston, connu autant pour sa capacité à traverser le processus judiciaire que pour les crimes eux-mêmes. Pour qu’un personnage aussi massif existe, ils avaient besoin de quelqu’un d’aussi magnétique qu’humainement possible.

Le rôle aurait été offert à tout le monde, de Pierce Brosnan à Bryan Cranston, Richard Gere et Kiefer Sutherland. Alors, trois jours avant le tournage, ils ont eu leur acteur. Alors que Megan Boone a été la première à être choisie, James Spader a été le dernier.

James Spader est acteur depuis des décennies, mais Blacklist lui a permis de montrer ses compétences de manière nouvelle et passionnante. Alors que le Reddington sur papier était déjà là, les créateurs l’ont modelé autour de la voix et des bizarreries distinctives de James Spader.