blackAF : la sitcom renouvelée pour la saison 2

Netflix prévoit de rester dans l’entreprise Kenya Barris : le streamer a renouvelé la comédie de Barris #blackAF pour une deuxième saison.

#blackAF, la sitcom qui vient de mettre le clap de fin sur sa première saison de huit épisodes diffusée le 17 avril, met en vedette l'acteur comme une version fictive de lui-même, tandis que Rashida Jones, l'actrice jouant dans Parcs et loisirs, se faufile dans la peau de sa femme, Joya. La série tire le rideau sur ce que signifie être une famille noire, mais aussi dans un foyer de nouveaux riches, essayant de bien faire les choses dans un monde moderne où le « bien » n'est plus un concept fixe.

L’ensemble comprend également Genneya Walton, Iman Benson, Scarlet Spencer, Justin Claiborne, Ravi Cabot-Conyers et Richard Gardenhire Jr. en tant que Kenya et les enfants de Joya. La saison 1 comportait également une liste d’invités étoilés, y compris des apparitions d’Ava DuVernay (Quand ils nous voient), Issa Rae (Peu sûr), Nia Long (NCIS: Los Angeles), Mike Epps (Remords du survivant) et Lena Waithe (Maître de rien), entre autres.

#blackAF marque également la première série à être produite chez Netflix dans le cadre de l’accord global de Barris avec le streamer. L’accord de production pluriannuel est devenu officiel en août 2018, à la suite de la « noirâtre » décision du créateur de résilier son contrat avec ABC Studios.

