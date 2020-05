Black Widow s’attaque à Taskmaster dans un nouveau court métrage d’animation Funko

Ce fut une triste journée de connaître la prochaine pièce de l’univers cinématographique Marvel en pleine croissance Veuve noire a été retardé. était évidemment pour une bonne raison, mais maintenant, l’attente se poursuit jusqu’en novembre. Il y a quelques objets de collection du film à venir déjà sur le marché avec Marvel Legends et Funko Pops. Nous avons déjà passé en revue la plupart des Black Widow Funko Pops qui ont été publiées comme les récentes figures exclusives de Walmart ici. Vous pouvez même trouver le nouveau personnage Red Guardian quelques costumes de Black Widow et Taskmaster ici. Récemment, Funko est passé au niveau supérieur, car ils ont sorti un court métrage d’animation mettant en vedette certaines de leurs figurines en vinyle Funko Pop. Avec des stars comme la prochaine Taskmaster, Black Widow et le nouveau personnage Yelena Belova qui entrent dans une scène de poursuite épique. Ce n’est pas la première fois que nous voyons une animation Funko mais c’est agréable de voir ces vinyles Pop prendre vie. Vous pouvez voir toute l’action avec une bataille rapide entre le héros et le méchant ci-dessous:

Vous pouvez toujours trouver et récupérer vos propres Black Widow Funko Pops car ils sont disponibles maintenant et situés ici. N’oubliez pas de consulter également notre récent déballage exclusif Amazon Marvel Collector Corp.La boîte suivante est dédiée à cet assassin. C’est vrai, la boîte contiendra une boîte entière de cadeaux Black Widow Funko à venir, d’une chemise à une ou deux Pop exclusives. Ces boîtes sont toujours une grande surprise pour les fans et elles se vendent généralement, alors faites vite avant qu’il ne soit trop tard. En tant que fan de Marvel Cinematic Universe, Funko frappe vraiment toutes les marques en faisant sortir les films directement de l’écran et sur vos étagères avec la ligne Funko Pop. Construisez votre collection aujourd’hui et Black Widow sortira en salles le 6 novembre 2020.

Le post Black Widow prend sur Taskmaster dans le nouveau court métrage d’animation Funko est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

