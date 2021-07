Black Widow : explication du procès intenté par Scarlett Johansson contre Disney

Alors que Black Widow est enfin sorti au cinéma en France après de multiples retards, la star Scarlett Johansson poursuit la Walt Disney Company pour rupture de contrat concernant la sortie simultanée du film sur Disney+ Premier Access. En effet, outre-Atlantique, la sortie de Black Widow s’est faite à la fois en salles et sur Disney+ moyennant un coût supplémentaire pour les abonnés, ce qui n’est pas possible en France.

Cette double approche des sorties de films a été mise en place par plusieurs studios comme compromis pendant la pandémie de COVID-19. Elle permet aux cinéphiles de voir les films sur grand écran s’ils se sentent en sécurité, ou de les regarder chez eux s’ils sont vulnérables, s’ils s’isolent eux-mêmes ou s’ils se trouvent dans une zone où les taux d’incidence sont élevés. Cependant, elle a également exposé des studios comme Warner Bros. (qui diffuse tous ses films de la série 2021 simultanément dans les cinémas et sur HBO Max) aux critiques et aux menaces de poursuites judiciaires de la part des chaînes de cinémas, des parties prenantes, des sociétés de production et des acteurs.

La sortie de Black Widow est devenue la pièce maîtresse d’une nouvelle bataille dans cette guerre sur les sorties doubles en salles et en streaming, et pourrait devenir un indicateur de la façon dont les futurs procès se déroulent. Voici une analyse de l’action en justice de Scarlett Johansson, de la réponse de Disney et de l’impact que cela pourrait avoir sur Hollywood.

Pourquoi Scarlett Johansson poursuit Disney au sujet de Black Widow ?

Les contrats des acteurs stipulent souvent qu’ils recevront une combinaison d’un cachet initial et d’un pourcentage des bénéfices du box-office, ou des bonus basés sur l’atteinte de certains critères (connus sous le nom d’accords secondaires). Cette formule est avantageuse pour le studio, car elle permet d’éviter que le budget ne devienne trop important pendant la production et de limiter la perte globale si le film échoue au box-office. Cela peut également s’avérer très lucratif pour l’acteur, car il peut gagner beaucoup plus d’argent avec les primes de fin de contrat qu’il n’aurait pu négocier avec un cachet initial. Par exemple, Robert Downey Jr. a touché 20 millions de dollars pour le rôle de Tony Stark dans Avengers : Endgame, et 55 millions de dollars supplémentaires grâce à son contrat d’arrière-plan prévoyant une part de 8 % des bénéfices du box-office.

Ces contrats comprennent généralement une garantie que le film bénéficiera d’une sortie exclusive en salle, ce qui permet d’atteindre le potentiel maximal du box-office. Dans son procès contre Disney, Johansson affirme que son salaire était largement lié aux performances de Black Widow, la star recevant des primes lorsque le film atteignait certains objectifs au box-office, et que la décision de sortir le film simultanément sur Disney+ constitue une rupture de contrat. Black Widow a rapporté 158,8 millions de dollars à l’international lors de son week-end d’ouverture, et dans une rare levée du voile entourant les chiffres du streaming, Disney a révélé qu’il avait également généré 60 millions de dollars d’achats Disney+ Premier Access, pour un lancement mondial combiné de 218,8 millions de dollars.

Bien que Black Widow soit un autre succès solide pour le MCU, le film a fortement chuté au box-office lors de son deuxième week-end. Sa sortie simultanée sur Disney+ signifie non seulement que certaines personnes choisissent de payer pour le visionner à domicile au lieu de le voir en salle, mais rend également le film plus vulnérable au piratage. Dans son action en justice, Scarlett Johansson affirme que cette stratégie de sortie hybride a réduit les bénéfices de Black Widow au box-office et a donc eu un impact significatif sur le montant qu’elle devait gagner avec le film.

La réponse de Disney à l’action en justice de l’actrice

Disney a riposté à la plainte de Johansson dans une réponse ferme, déclarant :

“Cette plainte n’est absolument pas fondée. Cette action en justice est particulièrement triste et affligeante par son manque de considération pour les effets horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19.” La société n’a pas répondu à l’allégation selon laquelle elle aurait ignoré les efforts précédents pour renégocier le contrat de Johansson, bien que la déclaration affirme que “la sortie de Black Widow sur Disney+ avec Premier Access a considérablement amélioré la capacité de [Johansson] à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour”.

Selon une source du Wall Street Journal ayant connaissance du contrat de Scarlett Johansson, celle-ci devrait subir un manque à gagner de 50 millions de dollars en raison de la diffusion de Black Widow sur Disney+. En fin de compte, la position juridique de Mme Johansson dépendra de sa capacité à prouver les dommages subis, et l’accusation de Disney selon laquelle le procès témoigne d’un “mépris insensible” pour la pandémie n’est pas pertinente. La réponse enflammée semble destinée à faire reculer Johansson en menaçant son image publique. Cependant, l’avocat de l’actrice, John Berlinski, a répondu dans une déclaration (via Variety) qui soutient que la sortie de Black Widow sur Disney+ et la prétendue rupture de contrat étaient motivées par l’intérêt financier personnel de Disney :

“Ce n’est pas un secret que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney Plus pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi faire grimper le cours de l’action de la société – et qu’il se cache derrière Covid-19 comme prétexte pour le faire. Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films au profit de cette stratégie à courte vue constitue une violation de leurs droits et nous sommes impatients de le prouver devant les tribunaux. Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où les talents d’Hollywood tiennent tête à Disney et font comprendre que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats.”

Comment Warner Bros. a géré les sorties de films sur HBO Max ?

Disney n’est pas le premier studio à susciter la controverse avec un modèle de sortie hybride. La pandémie de coronavirus a constitué un obstacle sans précédent pour Hollywood, les cinémas des États-Unis et du reste du monde fermant leurs portes conformément aux mesures de confinement. La première réaction des studios a été de reporter la sortie de leurs films à plus tard dans l’année. Cependant, lorsque les cinémas ont commencé à rouvrir en août 2020 et que des films comme Tenet et Les Nouveaux Mutants ont été diffusés, il est devenu évident que le box-office ne reviendrait pas à la normale de sitôt.

Anticipant (à juste titre) que la pandémie de coronavirus et son impact sur les cinémas dureraient une bonne partie de l’année suivante, Warner Bros. a fait l’annonce audacieuse que tous ses films de 2021 sortiraient simultanément dans les cinémas et sur HBO Max. Cette annonce a déclenché une vive réaction de la part de l’industrie cinématographique. Dans une déclaration, le PDG d’AMC Theatres, Adam Aron, a accusé Warner Bros. de “sacrifier une partie considérable de la rentabilité de sa division studio de cinéma, ainsi que celle de ses partenaires de production et de ses cinéastes, pour subventionner son démarrage sur HBO Max.” Le réalisateur Christopher Nolan a reproché à Warner Bros. de ne pas avoir consulté ni même averti ses cinéastes et talents associés avant l’annonce de la nouvelle, et a affirmé que le modèle de sortie hybride “n’a aucun sens économique.”

Warner Bros. a dû faire face à sa propre menace d’action en justice à la suite du plan de sortie de HBO Max. Legendary Entertainment, qui a fourni 75 % du financement de Dune et Godzilla vs. Kong, a envoyé des avertissements juridiques à Warner Bros. après avoir été pris de court par l’annonce des sorties hybrides des films. En janvier 2021, The Hollywood Reporter a rapporté que Warner Bros. était sur le point de conclure un accord avec Legendary pour résoudre la confrontation juridique, et Bloomberg a rapporté peu après que Warner Bros. réglait ses différends avec les cinéastes et autres talents en leur offrant des salaires garantis, des primes plus importantes basées sur les performances et d’autres moyens de compensation.

Comment l’action en justice de Scarlett Johansson peut impacter Hollywood ?

À l’instar des difficultés juridiques rencontrées par Warner Bros, il est très probable que le procès intenté par Scarlett Johansson à Disney finisse par être réglé à l’amiable. Mais que le litige soit résolu aux yeux du public ou à huis clos, cette action en justice crée un précédent pour les autres parties concernées par les sorties de films hybrides. Le prochain film de Disney, Jungle Cruise, utilisera le même modèle de sortie hybride que Black Widow, ce qui signifie que si les stars Dwayne Johnson et Emily Blunt n’ont pas déjà conclu de nouveaux accords avec le studio, ils pourraient également intenter un procès pour rupture de contrat. Étant donné le nombre d’acteurs, de membres de l’équipe et de sociétés impliqués dans ces films dont les contrats avec Disney auront inclus une sorte d’accord final, il y a même un potentiel pour un procès en action collective.

Un autre effet possible de l’action en justice de Scarlett Johansson est que Disney et d’autres studios éviteront à l’avenir d’essayer de surprendre les acteurs et autres talents en modifiant leurs plans de sortie. Une grande partie de la colère suscitée par l’annonce de Warner Bros./HBO Max résultait du fait que le studio avait pris cette décision unilatéralement et n’avait pas prévenu les partenaires dont les revenus dépendaient d’une sortie exclusive en salle. La plainte de Scarlett Johansson indique que son équipe a tenté de renégocier son contrat après la décision de diffuser Black Widow sur Disney+ Premier Access, mais que Marvel Studios et Disney n’ont pas réagi. Étant donné la rapidité avec laquelle les frais de justice peuvent s’accumuler, il pourrait être plus prudent financièrement pour les studios de négocier de manière proactive de nouveaux contrats plutôt que d’attendre d’être poursuivis en justice.

L’action en justice affectera-t-elle les futures sorties Disney+ ?

Le procès de Scarlett Johansson peut avoir un certain impact sur la décision de Disney+ de poursuivre les sorties hybrides en 2021 (et peut-être au-delà), mais ce ne sera pas le facteur décisif. L’industrie cinématographique n’a jamais eu à faire face à quelque chose comme la pandémie de coronavirus auparavant, et si les sorties doubles en salles et sur les services de streaming sont devenues la solution privilégiée, il s’agit toujours d’une stratégie de sortie largement non testée et en constante évolution. Non seulement les studios devront adapter les contrats des artistes et des partenaires pour refléter équitablement un mélange de recettes au box-office et de revenus provenant du streaming, mais ils devront également faire face à l’opposition des chaînes de cinémas comme AMC, Regal et Cinemark.

Lorsqu’il s’agit d’attirer les talents, les arguments contre les sorties hybrides ne se limitent pas à l’aspect financier. De nombreux réalisateurs et acteurs croient farouchement à l’expérience des salles de cinéma et sont mécontents à l’idée que leur film soit diffusé sur les iPhones et les ordinateurs portables en même temps qu’il sort en salle. Christopher Nolan a été l’un des plus ardents défenseurs de l’expérience du grand écran, mais il n’est certainement pas le seul, et de nombreux cinéastes pourraient être réticents à signer des contrats sans la garantie d’une sortie exclusive en salle. L’exclusivité en salle a aussi une valeur de marque, surtout pour des franchises comme Marvel et Star Wars, où chaque sortie de film majeur est censée être un événement.

Le prochain grand film du MCU de Disney, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, est actuellement prévu pour une sortie exclusive en salles, mais sa fenêtre de sortie a été réduite de moitié, passant des 90 jours traditionnels à seulement 45 jours avant qu’il ne soit disponible en VOD. On peut s’attendre à la même approche pour Eternals, qui sortira quelques mois après Shang-Chi. Reste à savoir si ces stratégies de sortie hybrides et ces fenêtres de sortie en salle raccourcies se poursuivront au-delà de la fin de la pandémie.