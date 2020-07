Black Summer Season 2 sur Netflix : sortie, distribution et mise à jour majeure

Les zombies ont toujours été nos préférés, n’est-ce pas? Black Summer est une série télévisée Web dramatique sur l’apocalypse zombie américaine créée pour Netflix. Karl Schaefer et John Hyams ont créé le spectacle. La société de production de l’émission est «The Asylum» et le producteur est Jodi Binstock.

La saison 1 de l’émission a reçu des critiques positives de fans de toute l’Amérique et du Canada. La série a donc été renouvelée par Netflix pour une autre saison. La saison 1 de l’émission est sortie le 11 avril 2019 et comprenait 8 épisodes. La saison 2 a également été renouvelée pour 8 épisodes.

Black Summer saison 2 date de sortie

L’émission a été renouvelée pour une autre saison en novembre 2019. Cependant, la date de sortie de l’émission n’a pas encore été annoncée. Netflix n’a fait aucune confirmation de ce type concernant la date de sortie de l’émission.

Black Summer saison 2 cast

Jamie King comme Rose, Justin Chu Cary comme Julius James, Christine Lee comme Ooh ‘Sun’ Kyungsun, Sal Velez Jr. comme William Velez, Kelsey Flower comme Lance, Mustafa Alabssi comme Ryan et de nombreux autres artistes peuvent être vus comme faisant partie de la L’émission a reçu une note de 6,4 sur 10 sur IMDb. Si vous aimez les histoires d’apocalyse de zombies, cette série est pour vous.

Binge sur tout ce que vous avez envie de manger et regardez le spectacle.

Jusque-là, continuez à lire www.worltoptrend.com pour plus d’informations sur la dernière émission de télévision, les films à venir et bien plus encore.