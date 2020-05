Black Summer Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et autres détails

– Publicité –



Black Summer Saison 2: Êtes-vous également un fan de zombies? Si oui, alors c’est une bonne nouvelle pour vous. Le monde des zombies est de retour sur Netflix. Black Summer est une série de thrillers zombies. Les créateurs de la série sont Karl Schaefer et John Hyams. Ici, nous fournissons tous les détails sur la prochaine saison de la série.

Quelle pourrait être la date de sortie prévue pour Black Summer Season 2?

La série a commencé sa production au Canada, mais plus tard, la production a été suspendue. La situation pandémique actuelle a mis le monde entier en attente et notre série n’est pas différente. Plus tôt, la série devait sortir en 2021. Mais il semble maintenant que la série arrivera sur les plateformes de streaming au plus tôt en 2022.

Qui sont tous dans le casting star de Black Summer Season 2?

Nous pourrions nous attendre à voir de nouveaux visages dans la nouvelle saison. Cependant, il n’y a pas beaucoup d’informations flottant sur le Web. La plupart des acteurs de la saison précédente reprennent leur rôle dans la nouvelle saison. La liste comprend Justin Chu Cary comme Spears, Jaime King à nouveau comme Rose et Christine Lee comme Kyungsun.

Quelle est l’intrigue attendue de Black Summer Season 2?

L’histoire est totalement vague jusqu’à ce que nous n’ayons pas de remorque dans notre magasin. Donc, évidemment, nous devons attendre un peu plus car la bande-annonce sera disponible un mois avant la sortie. Le suspense sur la série est toujours d’actualité. Les créateurs, les acteurs principaux et tous les autres sont totalement discrets sur toute information liée à l’intrigue de la nouvelle série. Actuellement, le mieux que nous puissions faire est d’attendre patiemment et d’espérer que le meilleur arrive.

