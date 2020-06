Black Summer Saison 2: Chaque détail – Date de sortie, distribution

– – –

Mises à jour de Black Summer Season 2: Ici, nous vous apportons toutes les dernières mises à jour et toutes les informations les plus récentes de l’émission Black Summer Season 2. Nous donnons des informations de sa date de sortie officielle à l’intrigue du synopsis, aux futurs membres de l’équipe et de l’équipe à venir , apparition camée et invité.

De plus, des rumeurs pétillantes mijotées, de nouvelles hypothèses de fans, une promo teaser, des controverses sont également là. Il a également du buzz, des potins d’annulation, des suppositions, des retombées et bien plus encore pour tous les fans. C’est surtout pour ceux qui attendent avec impatience.

Saison 2: date de sortie

Quand les fans peuvent-ils anticiper l’émission Black Summer Season 2 sur Air?

Black Summer Season 2 aura lieu et c’est sûr. Oui, vous l’avez entièrement lu. Il a maintenant été officiellement déclaré par le service de streaming – Netflix. Alors, vous vous sentez excités? Malheureusement, pour l’instant, nous ne disposons d’aucune information fiable et exacte concernant la saison 2. Mais ne vous découragez pas. N’oubliez pas que votre émission fait son retour pour une autre saison. Alors, attendez patiemment cela.

Black Summer Saison 2: Cast

Qui apparaîtra et sera mis à l’honneur dans la saison 2? Et qui fera un retour pour la prochaine saison?

En dessous se trouvent les noms des stars et de l’équipage qui vont tous revenir dans la saison 2:

Jamie King sera vu faire un retour en tant que Rose, ainsi que le producteur exécutif de la deuxième saison. Justin Chu Cary rejouera son rôle de Spears, et Christian sera vu comme Kyungsun. John Hyams fera son retour, le seul showrunner de cette saison.

Sal Velez, dans une interview avec Express.co.uk, a déclaré: «Je sais que beaucoup de gens voudraient voir William, mais je n’écris pas ni ne le fais, et je ne suis même pas autorisé à dire si je l’ai fait [die] ou pas. »

Saison 2: Terrain

Que va-t-il se passer dans la saison 2? Et avons-nous une histoire abstraite pour la deuxième saison à venir de Black Summer?

Une déclaration révèle que la deuxième saison est une histoire d’évasion. La communauté est pleine de maladie et le symbolisme y est camouflé. Personne n’a une immunité parfaite.

