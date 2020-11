«  Black Panther  » est diffusé avec l’hommage de New Chadwick Boseman sur Disney + (vidéo)

Tous les fans de Marvel qui ont décidé de revoir « Black Panther » sur Disney + ce week-end ont eu une surprise inattendue, car Marvel Studios a changé son introduction de logo en un hommage d’anniversaire au regretté grand Chadwick Boseman.

L’hommage est similaire à celui que Marvel Studios a créé pour Stan Lee après son décès l’année dernière et présenté à l’ouverture de «Captain Marvel». Sur fond violet, les images de Hulk, Black Widow, Iron Man et Captain America sont toutes changées en Boseman et accompagnées de clips des performances de Boseman en tant que T’Challa dans «Captain America: Civil War», «Black Panther», «Avengers : Infinity War »et« Avengers: Endgame ». Si vous regardez de près, vous pouvez également voir que les pages de script au début de l’intro sont du discours de T’Challa aux Nations Unies à la fin de «Black Panther».

Marvel Studios a mis à jour l’intro de ‘Black Panther’ pour inclure un hommage à Chadwick Boseman 👑 pic.twitter.com/pq0sFf27iD – Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) 29 novembre 2020

Boseman est décédé en septembre après une longue bataille privée contre le cancer du côlon, après avoir été diagnostiqué pour la première fois avec la maladie en 2016. La suite de «Black Panther» devrait commencer le tournage l’été prochain et ne remplacera pas Boseman comme T’Challa . Boseman devrait également recevoir une nomination aux Oscars à titre posthume (ou deux), ayant deux performances acclamées par la critique cette année dans « Da 5 Bloods » de Spike Lee en tant que chef d’escouade de l’armée tué au Vietnam et lors de sa dernière performance dans l’adaptation de George C. Wolfe de « Ma Rainey’s Black Bottom » d’August Wilson, qui devrait sortir sur Netflix le 18 décembre.