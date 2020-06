Black Panther 2: tout ce qu’un fan devrait savoir

Basé sur Marvel Comics, c’est un film de super-héros américain. Il a été créé le 29 janvier 2018 et a rapporté une collection au box-office de 135 crores USD. C’est également le premier film à être nominé pour le prix du meilleur film aux Oscars.

Panthère noire: intrigue et distribution

Black Panther suit l’histoire d’un guerrier qui a ingéré un cœur puissant en forme de cœur et a acquis des capacités surhumaines, devenant également unique en son genre.

Il a été nommé Black Panther, et il a uni sa tribu Jabari libérant sa nation de toutes les menaces environnantes pour former la nation de Wakanda.

Le casting star comprend:

Chadwick Boseman en T’Challa ou Black Panther

Michael B. Jordan en tant que N’Jadaka ou Erik «Killmonger» Stevens

Lupita Nyong’o comme Nakia

Danai Gurira comme Okoye

Martin Freeman comme Everett K. Ross

Daniel Kaluuya comme W’Kabi

Winston Duke en tant que M’Baku

Angela Bassett comme Ramonda

Andy Serkis comme Ulysses Klaue

Forest Whitaker en tant que Zuri

Avons-nous encore une date de sortie?

PANTHÈRE NOIRE 2

Eh bien, contrairement à d’autres projets de tournage dans le monde, le sort de ce film n’a pas été décidé par la pandémie mondiale.

Il n’y a donc aucun changement dans la date de sortie du film, c’est-à-dire que Black Panther sortira dans les salles le 6 mai 2022. Cependant, nous ne savons pas s’il s’agira du dernier film de Phase 4 ou du premier film de Phase. 5 titres.

Le professeur mourra-t-il dans Money Heist Saison 5?

Qui sera dans la suite?

Ryan Coggler a clairement expliqué ses intentions de ramener l’ancien casting dans la suite. Nous ne pouvons donc pas attendre de changements significatifs du film en ce qui concerne les personnages.

Cependant, le rôle de Daniel Kaluuya n’a pas encore été repris, donc nous ne sommes pas sûrs de lui, mais le reste de la distribution serait là pour le tuer. Cela comprend Chadwick Boseman comme Black Panther, Winston Duke comme M’Baku Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye et Angela Bassett comme Ramonda.