Black Panther 2: quand viendra-t-il pour les fans?

Mises à jour de Black Panther 2: Maintenant même avant l’annonce de la quatrième phase du MCU, Kevin Feige a révélé qu’une suite de Black Panther se produisait sûrement. Ce n’était pas une surprise car le film précédent a battu des records et a également décroché des nominations dans toutes les grandes cérémonies de remise des prix, y compris le Golden Globe et l’Oscar.

Quand peut-on s’attendre à Black Panther 2?

Avant qu’il ne soit confirmé que la suite ou la deuxième partie de Black Panther sortirait le 6 mai 2022, et la date de sortie de mai 2022 suggère également que Black Panther 2 serait l’un des tout premiers films de la phase 5 ou l’un des Phase finale de la phase 4.

Mais encore, nous n’avons reçu aucune sorte de confirmation solide de la part des officiels. Mais si nous en obtenons un, nous vous reviendrons sûrement.

De quoi sera-t-il question?

Même s’il est trop tôt pour les détails de l’intrigue principale de Black Panther 2, les fans du film pourraient donc devoir attendre un certain temps. Néanmoins, les fans de la franchise ont continué de spéculer.

Dans la toute première partie, T’Challa de Chadwick Boseman a été vu couronné comme le souverain et le protecteur de Wakanda à la fin après une rivalité dangereuse contre Erik Killmonger de Michael B Jordan et également avec M’Baku de Winston Duke.

Maintenant, pour la partie suivante, le script du film pourrait suggérer que le Wakanda est encore attaqué, Namor ou la princesse Zanda étant le méchant principal.

Qui revient?

Certains acteurs célèbres reviendront pour la suite du film. Comme nous savons que le casting est l’une des choses importantes que nous voyons dans les films ou qu’il pourrait même s’agir de séries ou de n’importe quoi.

Les membres de retour de Black Panther 2 incluent Boseman en tant que T’Challa / Black Panther, Winston Duke en tant que M’Baku, Letitia Wright en tant que Shuri, et il y aura plus de pistes de la partie précédente à venir pour leur suite.

