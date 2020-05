Black Panther 2: nouvelle date de sortie et liste de distribution avec tous les autres détails

– Publicité –



Black Panther était l’un des films les plus populaires de Marvel jamais réalisés. Black Panther a battu tous les records et a été le premier film Marvel à être nominé pour le prix du meilleur film. Selon les informations, il était prévu que Black Panther 2 sortira au cinéma d’ici 2022. Cependant, les choses ont ralenti en raison de la situation pandémique. Ryan Coogler pour la première fois de sa carrière a fait une suite à un de ses films précédents. Eh bien, qui ne voudrait pas d’une suite pour l’un des meilleurs films de merveille?

Quelle est la date de sortie de Black Panther 2?

Le tournage a décidé de commencer en 2021 et en espérant que la situation serait meilleure en 2022. Comme il n’y a pas de retard sur ce front, le film devrait avoir suffisamment de temps pour respecter sa date de sortie prévue. Si tout se passe bien, Black Panther 2 s’éloignera de la saison des films d’été 2022 et sera certainement l’un des plus grands succès de l’année.

La distribution de Black Panther 2

La plupart des acteurs seront similaires au premier film de la panthère noire. Certains d’entre eux sont Chadwick Boseman comme Black Panther, Winston Duke comme M’Baku, Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Daniel Kaluuya comme W’Kabi, Martin Freeman comme Everett K. Ross, Angela Bassett comme Ramonda.

Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites incroyables Restez connecté et restez à l’écoute.

