Black Panther 2: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir

À la suite des protestations mondiales en cours contre le racisme systémique et la violence policière, Paramount Network a mis de côté Flics«La première saison à venir, a confirmé TVLine.

Les docuseries de longue date devaient revenir pour la saison 33 le lundi 8 juin à 10 / 9c. Selon le calendrier du câbleur, chasseurs de fantômes et Ghostbusters II sera plutôt diffusé de 20 h à 1 h ce soir-là. Un représentant de Paramount Network dit à TVLine qu’il n’y a actuellement aucun plan pour exécuter de nouvelles Flics épisodes à l’avenir.

De plus, A&E Network a choisi de ne pas diffuser de nouveaux épisodes de PD en direct les 5 et 6 juin à la lumière des événements récents. On ne sait pas quand la quatrième saison de l’émission reprendra; épisodes de Sauvetage en direct, une PD en direct Les retombées axées sur les pompiers, les ambulanciers et les ambulanciers paramédicaux seront plutôt diffusées ce week-end.

«Par respect pour les familles de George Floyd et d’autres personnes qui ont perdu la vie, en consultation avec les services que nous suivons et en tenant compte de la sécurité de toutes les personnes impliquées, nous avons pris la décision de ne pas diffuser PD en direct ce week-end « , a déclaré A&E Network dans une déclaration à notre site sœur Variété, qui a annoncé la nouvelle.

Les changements de calendrier surviennent près de deux semaines après le meurtre du 25 mai de George Floyd, un homme noir non armé à Minneapolis, décédé après que le policier Derek Chauvin a tenu son genou sur le cou de Floyd pendant plus de huit minutes lors de son arrestation. Chauvin a depuis été inculpé de meurtre au deuxième et au troisième degrés (ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré), tandis que les trois officiers qui ont assisté à l’arrestation de Floyd – Tou Thao, Thomas Lane et J. Alexander Kueng – ont été inculpés. pour complicité de meurtre.

La mort de Floyd a déclenché une vague de protestations passionnées à travers le monde qui, dans de nombreuses villes, ont provoqué de nouveaux incidents de violence policière.

Flics, diffusé depuis 1989, suit les policiers de la ville et les adjoints du shérif pendant leurs patrouilles, de nombreux segments se terminant par des arrestations à huis clos. L’émission a d’abord été diffusée sur Fox jusqu’en 2013, lorsqu’elle a été transférée à Paramount Network (anciennement connue sous le nom de Spike TV). PD en direct, qui suit les policiers en patrouille en temps réel, a fait ses débuts sur A&E Network en 2016 et a été repris pour 160 épisodes supplémentaires plus tôt cette année.