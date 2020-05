Black Panther 2: date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et tous les autres détails

– Publicité –



Mises à jour de Black Panther 2: Êtes-vous un fan de Marvel? Les super-héros de Marvel vous donnent-ils de l’excitation? Si oui, alors nous avons de bonnes nouvelles dans notre magasin pour tous les fans de merveille. Bien que l’univers cinématographique Marvel ait fait ses adieux à beaucoup de ses super-héros avec le film sorti en 2019, il reste encore beaucoup à faire.

Le président des studios Marvel, Kevin Feige, a révélé les détails de la phase 5 du MCU. La nouvelle programmation ou, on peut dire, la nouvelle phase comprend de nombreux projets attendus comme Thunder, Thor: Love and The Eternals et The Falcon et The Winter Soldier.

La suite de la panthère noire

Nate Moore était très intéressé à révéler les détails de la prochaine suite de Panther. De toute évidence, toute annonce de Nate Moore est une affirmation pour les fans. Il est confirmé que Black Panther II sortira très bientôt.

En outre, l’ancien casting reprendra car ils ont déjà gagné une énorme base de fans. Et tout nouveau personnage ne fera que décevoir les fans des vieilles stars et finalement les fans de merveille. Ses paroles peuvent être traitées comme une assurance pour les fans, car Black Panther fait partie des films les mieux notés de tous les temps.

Quand est la date de sortie de Black Panther 2

Eh bien, nous pourrions nous attendre à la sortie d’ici la fin de 2020 ou au début de 2021 selon nos spéculations. Il pourrait y avoir des retards dans la date de sortie car la situation actuelle du coronavirus a mis le monde entier en suspens. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle pour confirmer nos spéculations. Donc, le mieux que nous puissions faire en ce moment est d’attendre patiemment et d’espérer que le meilleur arrive.

Une bande-annonce encore sortie?

Non, malheureusement, il n’y a pas de bandes-annonces sur les plateformes de streaming. Nous vous informerons dès que nous aurons d’autres mises à jour sur la suite de Black Panther. Jusque-là, restez à l’écoute de notre site.

