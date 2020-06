Black Panther 2: Date de sortie? À quoi les fans peuvent-ils s’attendre?

– – –

Mises à jour de Black Panther 2: Marvel a sa manière agréable de nous surprendre. Avec le début de la phase 4 et l’introduction de séries télévisées, nous avons notre plus cher Black Panther qui revient. Voici tout ce que vous devez savoir sur la suite de Black Panther.

Quand Black Panther 2 sortira-t-il?

Chadwick Boseman

Marvel a assez bien aligné ses films. De Black Widow cette année à la suite de Doctor Strange, c’est un tour en helluva!

– – –

Après la programmation du film, Black Panther sortira le 6 mai 2020, indiquant clairement qu’il fera partie de la phase 4.

Quand peut-on s’attendre à une remorque pour Black Panther 2?

Comme le film est prévu pour 2022, nous n’allons sûrement pas avoir de bande-annonce avant la seconde moitié de 2021.

Qui fait partie de la distribution de Black Panther 2?

Nous espérons le retour de tous!

Par conséquent, nous allons voir Chadwick Boseman comme Black Panther, Letitia Wright comme Shuri, Winston Duke comme M’Baku et Lupita Nyong’o comme Nakia et Danai Gurira comme Okoye.

Quelle peut être la prémisse possible de Black Panther 2?

Le film devrait sortir en 2022; par conséquent, prédire une prémisse à cet instant est une entreprise délicate. Mais, bien sûr, il est donné que le film continue après Fin du jeu.

Eh bien, ce n’est que parce que les autres films de la phase 4 de Marvel ne cèdent pas encore à l’intrigue.

Avec le récent rapprochement entre Doctor Strange dans The Multiverse of Madness et WandaVision, vous ne savez jamais si Black Panther 2 peut figurer dans n’importe quel autre film ou série télévisée de phase 4.

Qu’arrive-t-il à Wakanda après les incidents de fin de partie?

T’Challa est anéanti dans le film Avengers Infinity War, pour faire surface plus tard dans Endgame. Par conséquent, il est probable que son royaume ait également été affecté en raison des événements d’Infinity War.

Dans Avengers Endgame, nous ne voyons pas la mention de Wakanda, et il est assez évident que les créateurs veulent nous faire attendre concernant le sort du royaume de Black Panther.

– – –