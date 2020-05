Black Panther 2: Concurrent de méchant possible et autres informations

– Publicité –



Mises à jour de Black Panther 2: Il est bien défini, ce qui ne sera peut-être pas impossible. Cependant, le travail difficile à accomplir, car certains des ennemis des drôles ont encore fait leurs débuts.

Quelle que soit la situation avec plus de 50 décennies d’histoire de la bande dessinée, il y a un certain nombre d’ennemis qui donnent au leader qui est riche une course pour ses moyens dans les films Panther. Dans le contexte, cela convient à votre buzz comme nous le pourrions pour un adversaire digne du pouvoir de Black Panther. Cela peut nous accompagner.

Namor:

– Publicité –

Namor gère au sein d’un royaume qui est énergique tout comme Black Panther. Il s’est enveloppé dans les profondeurs de la mer. Né avant Aquaman de plus de deux décennies, le roi de l’Atlantide de Marvel est un magicien impressionnant. Cependant, il n’a pas encore été montré dans un film en raison de problèmes de propriétaire.

Quelle que soit l’occasion actuellement, les droits de ses X-Men et Fantastic Four sont depuis longtemps garantis par Marvel Studios. Cela pourrait montrer que Namor ne sera pas loin. Et il y a même une chance que Avengers: Fin de partie ait suggéré cela à partir d’aujourd’hui.

Killmonger:

Killmonger repositionne cette seule vague vers la fin de Black Panther. Cependant, pas du tout comme Wakanda s’en aller n’a pas besoin d’être toujours dans le MCU. Michael B Jordan vient de montrer de l’exaltation et en tant que Fin de partie récemment communiqué. Il existe une diversité de points de vue pour ramener Killmonger. Et notamment, cela inclut aussi la nostalgie ou le voyage dans le temps. Il est probablement possible que Black Panther fasse appel à ses ancêtres dans le royaume de Bast une fois de plus, il pourrait être de retour dans un rêve.

Zemo:

La dernière fois que nous voyons Zemo est à la fin de Captain America: Civil War. C’est lorsque sa vie n’est pas mise à mal par Panther, même s’il a assassiné son père. L’héritage suppose un travail en cours, par conséquent, il est probable que le gars qui exécute l’ancien roi de Wakanda revienne avec certaines contraintes.

Même s’il n’a pas de corps à lui, Zemo se révèle désormais être un équivalent des Avengers. Et comme la profession à venir dans le Falcon Soldier semble, il n’est pas inconscient maintenant.

– Publicité –