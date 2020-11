Black Panther 2 commence le tournage en juillet et ajoute un nouveau membre de la distribution – / Film

À la suite de Panthère noire étoile Chadwick Bosemanla mort surprenante et tragique, nous avons supposé que Marvel Studios et le réalisateur Ryan Coogler mettrait le prévu Panthère noire 2 en veilleuse pendant qu’ils pleuraient et trouvaient la meilleure façon d’avancer avec la suite du succès d’un milliard de dollars.

Mais apparemment, ils ont déjà compris les choses – ou du moins à un point tel qu’une date de début de production a déjà été fixée. Un nouveau rapport dit que Panthère noire 2 commencera le tournage en juillet 2021, quatre mois seulement après le début de la production initialement prévue. Et pas seulement cela, mais le film a également trouvé un acteur pour jouer l’un de ses méchants.



Le blog Heat Vision du Hollywood Reporter rapporte que Panthère noire 2 ira devant les caméras à Atlanta en juillet 2021, et le tournage devrait durer «plus de six mois». C’est très long, même pour un blockbuster de super-héros ultra-dimensionné comme celui-ci. (À titre de comparaison, l’original Panthère noire filmé pendant moins de quatre mois.)

Pendant ce temps, l’acteur mexicain Tenoch Huerta, qui est apparu dans Cary Fukunaga Sin Nombre, Le film Bond de Sam Mendes Spectre, et qui joue Rafael Caro Quintero sur la série Netflix Narcos: Mexique, a joué un rôle clé. THR dit qu’il jouera l’un des antagonistes du film, mais on ne sait pas encore qui exactement cela pourrait être. Dans Avengers: Fin de partie, il y avait une référence à des tremblements de terre se produisant sous le niveau de la mer, ce qui a conduit beaucoup à se demander si cela jetait les bases pour que Namor le sous-marin apparaisse éventuellement dans Panthère noire 2. Pour être clair, nous n’avons aucune idée si cela se déroulera réellement, mais comme nous n’avons rien d’autre à faire, spéculer follement que Huerta pourrait jouer un habitant sous-marin est le mieux que nous puissions faire pour le moment.

Malheureusement, ce nouveau rapport ne répond pas à la question que tout le monde se pose sur Panthère noire 2: comment diable Marvel va-t-il avancer avec cette franchise sans sa star? Nous savons qu’ils n’utiliseront pas un CGI Boseman pour créer une performance complète (Dieu merci) et il y a eu des rumeurs selon lesquelles Shuri de Letitia Wright pourrait jouer un rôle plus important dans l’histoire, mais cela ne traite toujours pas de la façon dont les personnages réagira à l’absence de T’Challa ou comment cette absence sera traitée dans l’histoire. Vont-ils tuer le personnage hors de l’écran? Cela semble un peu dur, mais rétrospectivement, j’aurais beaucoup préféré voir Lucasfilm adopter cette approche avec le général Leia de Carrie Fisher dans Star Wars: La montée de Skywalker que d’essayer de construire un récit autour de quelques lignes parasites et des images de scènes supprimées. La solution la plus probable est peut-être de refondre entièrement le personnage, un choix plein de défis.

Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus sur l’approche de Marvel à cette suite.

Articles sympas sur le Web: