Black Panther 2 commence le tournage de l’été 2021

Studios Marvel

Le Hollywood Reporter a annoncé que la production de la suite tant attendue de Black Panther commencera en juillet 2021 à Atlanta. Rien n’a encore été gravé dans la pierre en ce qui concerne le remplacement de Chadwick Boseman ou la façon dont le film gérera sa vie intempestive qui passe à l’âge tragique de 43 ans.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Marvel le remplacerait numériquement via CGI, mais elles ont été démystifiées ces derniers jours. La seule spéculation reste que Shuri de Leticia Wright pourrait jouer un rôle majeur et devenir la nouvelle Black Panther, comme cela s’est produit dans les bandes dessinées. Lupita Nyong’o, Winston Duke et Angela Bassett devraient également revenir.

Tenoch Huerta de Narcos Mexico est en pourparlers avancés pour jouer l’un des principaux méchants. Black Panther 2 devrait toujours sortir en salles en mai 2022 et sera à nouveau réalisé par Ryan Coogler.

Le premier film Black Panther, sorti en 2018, a été un véritable succès au box-office et est devenu un phénomène mondial, transformant Chadwick Boseman en un véritable super-héros. La suite devra honorer l’héritage du seul et unique roi de Wakanda.