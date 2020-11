Black Ops Cold War offre aux joueurs un voyage nostalgique des anciens jeux Call of Duty

Activision se prépare à offrir un tout nouveau type d’expérience aux joueurs de Call of Duty. Par conséquent, avec le lancement de leur dernier titre Black Ops Cold War, Activision intégrera les derniers jeux Call of Duty. Activision connectera Modern Warfare, Warzone, Cold War et le titre 2021 CoD dans une collaboration inter-studio avec des armes et des mécanismes similaires. De plus, ils synchroniseront également la progression des joueurs et la progression des passes de combat à travers les titres.

Alors que les fans attendent le lancement de Cold War, de nouvelles informations taquinent davantage cette collaboration. Cela relie non seulement Black Ops Cold War aux titres récents, mais également à de nombreux titres plus anciens. Par conséquent, tout en jouant à Cold War, les joueurs peuvent revivre leurs expériences des jeux classiques de Call of Duty.

Black Ops Cold War présentera la musique de fond des anciens jeux Call of Duty

Pour emmener les joueurs dans un voyage nostalgique, Treyarch proposera une musique de fond d’anciens jeux CoD de Cold War. Les joueurs peuvent accéder à leurs paramètres afin de modifier leur musique de fond. Ici, les joueurs peuvent choisir parmi un large éventail de musiques présentées dans les titres précédents de la franchise.

🚨BREAKING: Vous pouvez définir la musique de fond #BlackOpsColdWar sur la musique de fond OLD CALL OF DUTY GAMES! ‘Zombies Themes’ vous permettrait d’écouter la musique de fond des zombies pendant que vous attendez de charger dans les jeux #Warzone et les jeux #BlackOpsColdWar MP Cela peut arriver aussi à MW pic.twitter.com/jeXBCDwjnK – Warzone and Cold War Newz (LEAKS / BACK UP) (@CODColdWarNewz) 7 novembre 2020

Cette musique sera diffusée pendant que les joueurs attendent les parties dans le hall multijoueur de Black Ops Cold War. De plus, la même chose sera également disponible pour les joueurs en attendant leur partie dans Warzone.

Outre la musique, les développeurs proposeront également des «thèmes Zombies». Leur sélection permettra aux joueurs de jouer de la musique de zombies en arrière-plan. La fonctionnalité, cependant, ne sera pas disponible dans Modern Warfare, au départ.

Cependant, il deviendra certainement extrêmement populaire parmi les fans. Par conséquent, les joueurs peuvent s’attendre à voir la même chose pour se rendre à Modern Warfare également à l’avenir.

L’ajout sera très probablement le bienvenu. Cela permettra aux joueurs de se remémorer leur jeunesse en jouant aux anciens titres de Call of Duty tels que la série Black Ops. Ce n’est peut-être pas une mise à niveau des performances mais améliorera certainement l’expérience des joueurs.

