Black Narcissus Featurette plonge dans la fabrication de la série limitée de FX – / Film

La première bande-annonce de Narcisse noir sorti en septembre n’a pas fait grand chose pour nous convaincre que l’adaptation en série limitée en trois parties du roman à succès de Rumer Godden valait la peine d’être regardée cet hiver au lieu de simplement revisiter le film de 1947 de Michael Powell et Emeric Pressburger. Mais maintenant, une nouvelle fonctionnalité de «premier regard» plonge un peu plus dans l’histoire et révèle quelques détails sur la réalisation du projet avec Gemma Arterton. Vérifiez Narcisse noir featurette ci-dessous.

Featurette Black Narcissus

Dans les années 1930, un couvent de religieuses s’installe dans un palais isolé de l’Himalaya qui était autrefois utilisé pour l’érotisme rampant. Il y a des secrets cachés à chaque coin de rue, et les mystères au centre de ce lieu inquiétant menacent de démêler la sainteté de la mission des religieuses.

Nous avons également la chance d’entendre certains des acteurs de la série, notamment Gemma Arterton en tant que sœur Clodagh, on dirait qu’elle lit un communiqué de presse répété sur la série. Heureusement, Aisling Franciosi car Sister Ruth offre une impression plus naturelle de la série et de son personnage, et Alessandro Nivola chante les louanges d’un membre d’équipage spécifique.

Une partie de la featurette se concentre sur le travail impressionnant effectué par Kave Quinn, qui a agi à la fois en tant que concepteur de production et concepteur costumer pour ce projet et a apporté beaucoup d’authenticité aux deux départements. Bien que nous ayons vu la série imiter plusieurs plans du film de 1947 susmentionné, il y a au moins un aspect que cette série voulait éviter de reproduire à partir du film. Le palais du film était basé sur un véritable monastère tibétain, mais le cadre ici est inspiré des palais indiens.

Le reste de la distribution comprend Diana Rigg comme Mother Dorothea, Jim Broadbent comme Father Roberts, Rosie Cavaliero comme Sister Briony, Karen Byson comme Sister Philippa, Patsy Ferran comme Sister Blance, Nila Aalia comme Angy Ayah, Kulvinder Ghir comme General Toda Rai, Chaneil Kular comme Dilip Rai, Dipika Kunwar comme Kanchi, Gina McKee comme Sister Adela, Soumil Malla comme Joseph Anthony, et Gianni Gonsalves comme Srimati Rai.

Narcisse noir est dirigé par Charlotte Bruus Christensen avec Andrew Macdonald et Allon Reich des dirigeants de DNA TV produisant avec Amanda Coe, qui sert également d’écrivain, et Lucy Richer pour la BBC.

Narcisse noir est une série limitée FX basée sur le roman best-seller de Rumer Godden. Mopu, Himalaya, 1934. Un palais isolé au sommet d’une falaise autrefois connu sous le nom de «Maison des femmes» recèle de nombreux sombres secrets. Lorsque les jeunes religieuses de Sainte-Foi tentent d’y établir une mission, ses mystères obsédants réveillent des désirs interdits qui semblent voués à répéter une terrible tragédie. Au cours des dernières années de la domination britannique en Inde, la jeune religieuse ambitieuse Sœur Clodagh dirige une mission dans une région reculée de l’Himalaya. Le palais de Mopu a été offert par le général Toda Rai, qui espère que les sœurs de Sainte-Foi débarrasseront la «Maison des femmes» des souvenirs malheureux liés à sa défunte sœur Srimati. Bien que Clodagh ignore les avertissements de l’agent de raffinage du général, M. Dean, l’isolement et la maladie font bientôt des ravages, l’atmosphère obsédante du palais affectant particulièrement la volatile sœur Ruth. Alors que passé et présent se heurtent, l’arrivée du jeune général Dilip Rai est le catalyseur d’une explosion de désirs refoulés qui peut aboutir à une confrontation fatale.

Narcisse noir diffusera ses trois épisodes sur FX lundi, 23 novembre, 2020 avec la série complète également disponible le lendemain sur FX sur Hulu. Narcisse noir sera également diffusé au Royaume-Uni sur BBC One en décembre.

Articles sympas sur le Web: