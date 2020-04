‘Black Narcissus’ est plein de désir refoulé – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Narcisse noir

Où vous pouvez le diffuser: The Criterion Channel

The Pitch: Un groupe de religieuses tente d’établir un nouveau couvent dans un harem abandonné à 8 000 pieds au-dessus d’une vallée de l’Himalaya. Mais alors que les pensées laïques commencent à empiéter sur les femmes, elles commencent lentement à perdre la raison.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: L’un des films les plus magnifiquement tournés des années 40, Narcisse noir est écrit, produit et réalisé par Michael Powell et Emeric Pressburger, le duo derrière Les chaussures rouges, Une question de vie ou de mort, et La vie et l’époque du colonel Blimp, qui sont tous largement considérés parmi les plus grands films de tous les temps. Cela seul devrait être une raison suffisante pour piquer votre curiosité, mais cette recommandation semble particulièrement opportune: faire défiler Twitter, il ne faut pas longtemps avant de rencontrer quelqu’un mentionnant à quel point ils sont excités pendant cette quarantaine, et ce film est tout sur le désir refoulé . Powell l’a même appelé «le film le plus érotique [he] jamais fait. »

Au début du film, sœur Clodagh (Deborah Kerr) est chargée de mettre en place un couvent et un hôpital au bord d’une montagne, et en raison des difficultés à atteindre le site, elle a besoin de l’aide d’un anglais local qui travaille pour le général indien qui contrôle le territoire. L’Anglais, M. Dean (David Farrar), est un beau personnage coquet qui capte immédiatement l’attention de Clodagh – et aussi l’attention de sœur Ruth (Kathleen Byron). Pensez à un jeune Timothy Dalton, et vous serez dans le stade.

Farrar est solide comme l’objet d’affection à la poitrine velue du film, et il est facile de voir pourquoi les femmes deviendraient folles pour lui. Une grande partie du film fait juste allusion aux désirs à peine réprimés des sœurs, avec des regards rapides et des fronts moites servant de seules manifestations physiques de leur attirance pour cet homme viril parmi eux. Mais la passion de sœur Ruth finit par devenir écrasante, et Byron offre une performance impressionnante alors que sa psyché commence à se fissurer. Est-ce l’altitude, l’isolement ou l’ambiance presque surnaturelle du couvent qui lui fait perdre le contrôle? Le film ne se fixe jamais sur une réponse, et c’est tant mieux pour elle.

Mis à part les excellentes performances (Kerr et Farrar sont très bons, mais Byron les souffle à l’écran avec un rôle beaucoup plus charnu), l’autre gros tirage est la cinématographie oscarisée de Jack Cardiff, qui fait passer le style visuel du film d’une sérénité fraîche et luxuriante à une folie rouge / orange, ressemblant presque à un film d’horreur dans les moments culminants. Bien que tourné presque entièrement sur des scènes sonores londoniennes, l’éclairage incroyable du film et l’utilisation de couleurs et de peintures mates en font l’une des productions Technicolor les plus époustouflantes de l’époque – et cela reste un régal visuel même maintenant, 73 ans après sa sortie initiale .

