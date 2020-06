Black Lives Matter: une statue du commerce des esclaves démolie alors que Priti Patel condamne les manifestations «illégales»

Le secrétaire d’État a déclaré que la manifestation constituait un danger pour la santé publique Dimanche 7 juin 2020, 21 h 19 Actualisé dimanche 7 juin 2020, 21 h 25 Un manifestant Black Lives Matter dans le centre de Londres (Photo: Getty) Des milliers de personnes sont descendues dans les rues par Dimanche, alors que la vague de manifestations de Black Lives Matter se poursuivait pendant un deuxième jour, un manifestant noir s’est agenouillé sur le cou de la statue pendant huit minutes et 46 secondes, en même temps qu’il a fallu pour tuer George Floyd, un Américain décédé. aux mains d’un policier blanc. Les manifestants ont ensuite fait rouler la statue dans le port de Bristol et l’ont jetée dans l’eau.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa lettre d’information i a traversé le bruit des protestations « illégales » Les manifestants abattent une statue d’Edward Colston (Photo: Ben Birchall / PA Wire) La secrétaire Priti Patel a condamné cette action comme «tout à fait honteuse» et «pur vandalisme», appelant la police à y donner suite. Elle a également qualifié les manifestations d ‘«illégales» et «pas dans l’intérêt de la santé publique». qui a éclaté à Whitehall pendant un week-end de manifestations largement pacifiques, Mme Patel a déclaré: «Ce que nous avons vu était complètement faux, c’est honteux, et franchement, c’est pourquoi ces manifestations devraient cesser et ne pas aller de l’avant. Il n’y a aucune excuse pour un comportement violent. »Les manifestants tiennent des pancartes alors qu’ils sont assis sur les bords de la place du Parlement après avoir assisté à une manifestation devant l’ambassade des États-Unis (Photo: Getty) Le député conservateur et ancien chancelier Sajid Javid a également critiqué l’action. «J’ai grandi à Bristol. Je déteste la façon dont Edward Colston a profité de la traite négrière. Mais, CE N’EST PAS OK », a-t-il tweeté« Si les Bristoliens veulent supprimer un monument, cela devrait être fait démocratiquement – pas par des dommages criminels ». l’ambassade des États-Unis, où un rassemblement a eu lieu à la mémoire de M. Floyd.L’ambassade fortifiée était entourée de manifestants qui se sont mis à genoux et ont mis les poings en l’air – un acte de défi pacifique contre le racisme courant aux États-Unis. une femme noire de 52 ans originaire de l’ouest de Londres, a protesté avec une photo de son défunt fils, qui, selon elle, est décédée parce que les autorités ne se souciaient pas du logement de mauvaise qualité dans lequel il vivait.Diane Allen lors de la manifestation de l’ambassade américaine à Londres (Photo: Benjamin Butterworth) Elle a dit à i: «Le racisme, la façon dont ils traitent les Noirs, ils ne veulent pas écouter. Je me bats pour mon fils et tous les Noirs qu’ils tuent là-bas. »Jim Curran, un retraité blanc qui voulait marcher malgré des problèmes de santé, a dit à i:« Je dirais à tous les autres 73 ans , tous les autres retraités: réveillez-vous et affrontez ce racisme effroyable. »Rues rebaptisées en défiance À Glasgow, les rues nommées d’après les anciens seigneurs du tabac et les propriétaires d’esclaves ont été renommées par les manifestants.Cochrane Street – nommé d’après Andrew Cochrane, un tabac du XVIIIe siècle seigneur – a été rebaptisé Sheku Bayoh Street en mémoire de la femme noire de 32 ans qui est décédée en détention après avoir été retenue par la police à Kirkcaldy, en Écosse. Les nouvelles pancartes ont ensuite été enlevées par les autorités.Un manifestant avec Black Lives Matter (Photo: Esme McKenzie) Le chanteur Lewis Capaldi a rejoint des milliers de personnes rassemblées au Holyrood Park d’Édimbourg, où les gens scandaient «la vie noire compte» et «pas de justice, pas de paix». Back Lives Matter a également organisé une manifestation numérique sur l’application d’appels vidéo Zoom pour les personnes qui ne se sentaient pas en sécurité à l’extérieur.Avon et la police de Somerset ont déclaré avoir ouvert une enquête pour poursuivre les personnes impliquées dans le renversement de la statue.