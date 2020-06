Black Lives Matter UK proteste: Shaun Bailey met en garde contre les troubles « si nous ne permettons pas de répondre à cette tension »

Le candidat conservateur à la mairie de Londres a contredit le conseil de Matt Hancock aux manifestants de rester à la maison samedi 6 juin 2020, 16 h 31 Mis à jour samedi 6 juin 2020 à 16 h 33 Shaun Bailey, le candidat conservateur à la mairie de Londres, a contredit le secrétaire à la santé Matt Hancock plaider pour que les gens ne participent pas aux manifestations contre le racisme, affirmant que cela ne ferait que « stocker des ennuis pour l’été ». La mort récente de George Floyd aux États-Unis a été le catalyseur d’une conversation plus large sur la brutalité policière et le racisme systémique, inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa newsletter i coupe le bruitSpeaking to Sky News, l’espoir Tory a déclaré: «Si nous ne permettons pas de répondre à cette tension, si elle est mise en bouteille, alors elle va déborder dans l’été et être très difficile pour la police. »Donc, dans un certain sens, ils doivent absolument aller de l’avant, mais cela doit être fait avec une distanciation sociale et doit être fait de la manière la plus sûre possible.Lire M Lire la suiteShaun Bailey: Toutes les remarques controversées du candidat maire de Tory London accusé de misogynie Il a ajouté: «Les gens doivent porter des masques – et si vous avez déjà participé à une manifestation, pensez-y comme ayant déjà eu la chance de vous éloigner, et laissez les gens s’exprimer afin que nous puissions dépasser ce point. « ‘Une situation très, très difficile pour nous tous’ Chaun Bailey, candidat à la mairie de Londres, s’exprimant lors de la dernière journée de la conférence du Parti conservateur en 2018 (photo de Jeff J Mitchell / Getty Images) Écrivant sur Twitter, elle a déclaré: «S’il vous plaît, pour la sécurité de nous tous, n’assistez pas aux grands rassemblements – y compris les manifestations – de plus de six personnes ce week-end.» M. Bailey a reconnu que «c’est une très, très difficile situation pour nous tous « , mais a ajouté: » Si cette tension et cette peur très réelles ne permettent pas à une soupape de pression de se libérer, nous accumulerons des ennuis pour l’été. « Un manifestant tient une pancarte portant le slogan » Mettre fin à la violence policière » lors des manifestations organisées à Londres le 6 juin 2020 (photo de DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP via Getty Images) « Nous ne sommes pas ici pour la violence » Sur la place du Parlement de Londres, des milliers de manifestants se sont rassemblés avec des pancartes. Beaucoup portaient le slogan « Black Lives Matter », tandis qu’un autre disait « Il y a un virus plus grand que Covid-19 et c’est ce qu’on appelle le racisme « . Des chants de » pas de justice, pas de paix « pouvaient être entendus, ainsi que » Boris est un raciste « . Le Premier ministre a déjà utilisé des insultes racistes dans ses colonnes de journaux, écrivant dans un Guardian 2000 Une pièce selon laquelle voir un «groupe d’enfants noirs» a fait sonner l’alarme dans sa tête.La majorité des manifestants portaient des masques et des couvre-visages, certains optant également pour des gants.Au début du rassemblement, un organisateur a utilisé un mégaphone pour dire la foule: «Nous ne sommes pas ici pour la violence. Aujourd’hui, c’est de la pure positivité, aujourd’hui c’est de l’amour pur. »Elle a ajouté:« Aujourd’hui, nous ne commettrons aucune violence à qui que ce soit. Des manifestations similaires ont eu lieu dans d’autres villes du Royaume-Uni, notamment à Manchester, Bristol, Sheffield, Leicester, Newcastle et Birmingham.