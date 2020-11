‘Black Lightning’ se termine par la saison 4, première ‘Ms. Marvel ‘Set Photos & More – / Film

Pourquoi est-ce Éclair noir se terminant avec la saison quatre? Combien a fait Bandes dessinées détective # 27 atterrir récemment à une vente aux enchères? Pourquoi est-ce Mme Marvel habillé comme Capitaine Marvel dans les premières photos de la série? Est Wonder Woman 1984 va laisser Diana voler? Vous voulez voir une nouvelle photo de Joe Manganiello comme Deathstroke? Pourrait Tobey Maguire jouer une version d’oncle Ben en Spider-Man 3? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Célébrez 80 ans de Capitaine Amérique avec Rédacteur en chef de Marvel CB Cebulski et éditeur Tom Brevoort.

Légendes X-Men écrivain Fabian Nicieza a expliqué comment la nouvelle série de bandes dessinées se connecte à l’univers Marvel.

Éclair noir sur The CW se terminera avec la saison quatre, mais le Anti douleur le spin-off est toujours à venir.

Stargirl acteurs Neil Hopkins et Joy Osmanski confirmé qu’ils seront de retour comme Sportsmaster et Tigresse.

Ancien SNL comédien star et stand-up Sasheer Zamata est dans le dernier épisode de Storyboards Marvel.

Pourquoi le style d’animation a-t-il changé si radicalement dans la deuxième saison des années 1990 Homme de fer série animée.

La couverture exclusive des abonnés de ce mois-ci par Max Löffler présente une vision futuriste de The Vision lui-même, avec la silhouette de Wanda toujours au centre de ses préoccupations – uniquement disponible pour les abonnés existants d’Empire. LIRE LA SUITE: https://t.co/8V9nVbmdwk pic.twitter.com/HVIKiYndiN – Empire Magazine (@empiremagazine) 20 novembre 2020

Le prochain numéro d’Empire est dédié à la prochaine série Marvel WandaVision, à venir à Disney + en janvier.

Bandes dessinées détective # 27, la première apparition de Homme chauve-souris, récemment vendu aux enchères pour un montant record de 1,5 million de dollars.

