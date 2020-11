Black Lightning Saison 4: arrive-t-il sur Netflix?

Black Lightning Saison 4: Éclair noir revisitera pour sa quatrième saison début 2021. De retour sur The CW et arrivera sur Netflix dans la plupart des régions du monde en 2021 également. Voici le programme de sortie actuel de Netflix prévu.

Quand la saison 4 sera-t-elle de retour sur The CW?

Ces dernières années, de nouvelles saisons de Éclair noir ont été diffusés en octobre. Et aux côtés des différents spectacles d’Arrowverse (grand leader sur la façon de regarder The Arrowverse sur Netflix ici) sur The CW.

Cela s’ajustait pour la saison 4 en raison de raisons insuffisantes qui sont la pandémie mondiale. Et sa conclusion sur les productions du monde entier qui ont influencé la plupart des titres de The CW.

En conséquence et à côté de la gamme complète de The CW. Et sa première saison 4 est revenue à janvier 2021. Et bien qu’une date précise n’ait pas encore été révélée.

Quand la saison 3 sera-t-elle diffusée sur Netflix aux États-Unis?

Les États-Unis doivent encore obtenir Black Lightning dans le cadre de l’ancien accord de sortie que Netflix avait conclu avec The CW.

Cet accord est pour les présentations publiées avant la saison d’automne 2019. Et voit tous les programmes aux heures de grande écoute de The CW arriver sur Netflix avec de nouvelles saisons environ neuf jours après l’affichage de la finale de la saison.

Cela signifie que nous nous attendons actuellement à ce que la série se termine au moins trois mois plus tard en 2021. Et réussisse sur Netflix US entre mai et août 2021.

Freeland en a besoin. #Éclair noir La saison 4 débute le lundi 8 février sur The CW! pic.twitter.com/7KRL74UEUB – Black Lightning (@blacklightning) 29 octobre 2020

En dehors des États-Unis, Netflix mène la production en tant que Netflix Original. Et cela inclut des provinces comme le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada.

Bien que certaines des saisons les plus importantes aient frappé Netflix à l’échelle internationale chaque semaine. Et cela a cessé d’apparaître avec la saison 3.

Donc, ceux qui ne sont pas aux États-Unis peuvent également anticiper un été 2021. Pour la date de sortie de Black Lightning saison 4.

Lisez aussi, Sauvé par la cloche: Lark Voorhies reviendra dans le rôle …