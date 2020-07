Black Eyed Peas ne baisse pas les bras

Le groupe Black Eyed Peas s’est entretenu en ligne avec Zoom relatif à la situation en Amérique en ce moment, notamment le mouvement Black Lives Matter. Black Eyed Peas s’apprête à se mettre au combat.

Projet suite à « Transition »

Il y a quelques semaines, plus précisément, le 19 juin 2020, le groupe a sorti son nouvel album « Translation » comportant 15 morceaux inédits avec de nombreuses collaborations avec des artistes célèbres tels que Maluma, J Balvin ou encore Shakira. La réalisation de ce nouvel opus rythmé de Black Eyed Peas a connu diverses contraintes en raison de la crise sanitaire comme en témoigne Apl.de.ap lors d’une interview en ligne. En fait, avec le mouvement « Black Lives Matter » ou « les vies noires comptent » soutenu par l’Amérique, l’interview du groupe prévu via Zoom a été annulée et s’est effectuée en ligne. À l’issue de cette interview, le groupe ne compte pas en rester là et s’apprête à faire entendre leur voix en Amérique à travers leur musique.

« Nous avons des choses à dire »

Le groupe Black Eyed Peas envisage de se remettre au travail pour se faire entendre. « Nous ne pourrons pas en rester là, vu ce qu’il se passe en ce moment en Amérique comme dans le monde, nous allons très vite nous remettre au travail. » Affirme Will.i.am.

Ce dernier s’exprime également relativement au mouvement contre le racisme systémique envers les noirs que l’Amérique soutienne à l’heure actuelle. Son regard sur ce propos est différent. En fait, il se penche plutôt sur les aspects des préjugés que les noires font face au quotidien. « Être arrêté par la police, parce que tu conduis une belle voiture, n’est rien à côté de cet état d’esprit du quotidien, ces “Tu parles bien, dis donc” ou “Ah ! Tu t’intéresses à la science, aux technologies modernes ?” Les propos de ce genre sont des stéréotypes que les Noirs ne devraient pas entendre» déclare-t-il.

Que pense Will.i.am de Black Lives Matter ?

Le leader du groupe Black Eyed Peas révèle que « cette solidarité universelle contre le racisme est impressionnante…L’expression “Black Lives Matter” est choquante en elle-même. Ce qui compte, c’est la vie, pas la couleur de peau ». Le groupe Black Eyed Peas estime que la musique est un instrument pour s’exprimer. Cependant, pour atteindre cet objectif, il avoue qu’il y a encore une longue route à parcourir. « Le chemin va être long. Les livres d’histoire racontent que Lincoln a aboli l’esclavage. Puis que Malcolm X a été trop radical et que Martin Luther King a organisé quelques marches symboliques. Et c’est tout. Personne n’a jamais investi dans d’autres récits possibles. Au contraire, le système a tout fait pour que les jeunes issus de la communauté noire n’aient pas accès à une autre éducation. On a ouvert plus de centres de correction, de prisons pour mineurs que d’écoles… » souligne-t-il.

Black Eyed Peas se penche vers une lutte pour l’égalité des hommes. Comme l’a déclaré Will.i.am, le groupe envisage de soutenir le mouvement et de s’exprimer à travers leur musique. « Je veux juste m’exprimer au nom de tous ceux qui n’ont jamais été traités de manière égale. Et ce qui se passe actuellement est incroyable. Il faut qu’on se confronte enfin à ces problèmes. On ne peut pas se battre pour le climat sans se battre pour l’égalité entre les hommes » annonce-t-il.