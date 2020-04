Black Desert Mobile lance la deuxième saison de Ramoness

Pearl Abyss a ajouté une nouvelle mise à jour à Black Desert Mobile aujourd’hui, qui comprenait le lancement de la saison deux de Ramoness et plus. Tout d’abord, la partie du tournoi se déroulera sur quatre semaines et débutera le 19 mai avec un tour de 32 pour chaque région, qui se terminera ensuite le dernier jour qui se déroulera le 11 juin. Ce dernier événement sera diffusé en direct sur Twitch, YouTube et Facebook. Vous pouvez vous inscrire au tournoi jusqu’au 10 mai 2020, à condition d’être éligible. Vous pouvez lire les notes complètes à ce sujet ici, qui comprend des informations sur la façon de s’inscrire. Entre-temps, un nouveau système de troc a été ajouté au mélange avec Merchantry. Voici un bref aperçu des développeurs sur la façon dont cela fonctionne dans le jeu.

Merchantry – Le nouveau système commercial Black Desert Mobile récompensera les joueurs avec de l’argent. Les aventuriers peuvent échanger des spécialités régionales qui ne sont disponibles que dans chaque village via la Merchantry, et peuvent gagner une grande quantité d’argent dans le processus. Pour terminer un métier, les aventuriers ont besoin d’une voiture, d’un cheval et de quatre ouvriers du camp. Les récompenses de Merchantry seront plus importantes avec un niveau plus élevé de vos travailleurs, et les travailleurs recevront également des points d’expérience grâce au métier.

Fondamentalement, vous aurez un peu plus de liberté que dans le passé en ce qui concerne les échanges d’articles, mais cela s’accompagne d’un compromis risque / récompense, tout comme dans la vie réelle. Parallèlement à ce nouveau système, les développeurs ont décidé d’en faire un jeu supplémentaire en y ajoutant un événement, que vous pouvez lire ici. La mise à jour est également venue avec quelques corrections de bugs et quelques améliorations, mais rien de majeur qui pourrait jeter le jeu dans un état d’ébullition. Profitez des nouveaux championnats et échanges.

