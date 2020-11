Black Desert – Mise à jour majeure introduite

Pearl Abyss propose aujourd’hui un certain nombre de nouveaux contenus pour la version console de Désert noir présenté. La mise à jour gratuite débloque des compétences de renaissance et d’éveil et de nouvelles armes pour certaines classes, et apporte également de nouveaux événements et récompenses dans le jeu.

Gardia, la nouvelle classe jouable de Désert noir pour PlayStation et Xbox, obtient leurs compétences d’éveil et une toute nouvelle arme dans le vrai sens du terme. Elle utilise maintenant la lame massive de Jördun, qui, grâce à la flamme sacrée, Ynix brûle si chaud qu’elle pourrait même brûler les dieux eux-mêmes. Les gardes n’ont aucune difficulté à manier l’arme tranchante comme un rasoir aussi légèrement qu’une plume et effrayer ainsi leurs adversaires. Les flammes de Jördun déclenchent une variété d’attaques avec une grande puissance destructrice.

Les nouvelles compétences d’éveil du gardien comprennent:

Gardia tourne autour d’elle d’un puissant coup d’épée; Les flammes de Jördun se propagent lors d’une attaque AOE et brûlent les ennemis autour d’eux. Rétribution brûlante: Avec l’aide des flammes sacrées, Gardia s’élève dans les airs et descend sur ses adversaires pour les brûler.

La mise à jour donne également aux classes de dompteur, de mystique et de valkyrie leurs compétences de renaissance, qui peuvent être combinées avec les armes originales respectives.

L’introduction des nouvelles compétences s’accompagne d’une série d’événements en jeu:

Thanksgiving montre aussi Désert noir Pas d’arrêt. Les aventuriers à la main verte peuvent utiliser une partie de leur jardin pour planter une variété spéciale de pommes de terre. Les joueurs qui réussissent peuvent échanger leur riche récolte contre les conseils de Valks.

En améliorant les classes Tamer, Mystique ou Valkyrie au niveau 58, les joueurs peuvent obtenir des parchemins qui augmentent l’EXP de combat et de compétence. Au niveau 60, ils reçoivent également des lingots d’or et des conseils de Valks. Si vous souhaitez améliorer la garde, vous recevrez des récompenses telles que des conseils de Valks, des parchemins bénis et des parchemins de butin lorsque vous accomplirez certaines quêtes.

L’événement « Hot Time » revient pendant deux semaines. Entre le 18 novembre et le 2 décembre, les joueurs recevront 200% d’EXP de combat en plus, 30% d’EXP de compétence en plus et 50% de chances en plus d’obtenir des objets.

Enfin, il y a une réduction sur tous les articles des zones Per, Intérieur et Camp dans la boutique de perles.

Il y a aussi des impressions de la nouvelle mise à jour ici dans la bande-annonce.