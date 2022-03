Black Crab : l’un des meilleurs films d’action de l’année 2022 ?

Adam Berg, scénariste et réalisateur, a mis en œuvre une vision nouvelle et passionnante dans l’adaptation du roman de Jerker Virdborg, Black Crab. Avec Noomi Rapace (Millénium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes), ce film d’action et d’aventure utilise des images époustouflantes et des sources aussi fascinantes que pertinentes pour notre époque.

Le casting est composé de nouveaux visages brillants que le public français pourra apprécier pour la première fois. En termes d’action pure, Black Crab est peut-être le premier film de 2022 à offrir quelque chose de nouveau dans le genre et le directeur de la photographie Jonas Alarik est dans une forme rare. Black Crab est un peu long, mais le film est trop cool pour le remarquer.

Alors que l’Europe se fracture en une zone militarisée, Caroline (Noomi Rapace) perd sa fille dans cette folie et rejoint la nouvelle armée pour la retrouver. Une fois endoctrinés dans le nouveau régime, elle et cinq autres soldats doivent transporter un mystérieux dispositif à travers un archipel gelé. En raison de la guerre, ils doivent voyager secrètement de nuit. Armés de gilets pare-balles, d’un équipier peu fiable et d’armes automatiques, ils patinent sur des kilomètres de rivière jusqu’à leur destination.

Le seul véritable problème de Black Crab se situe dans la dernière minute, qui sape complètement le ton que le film s’est efforcé d’atteindre, tant musicalement que visuellement. À part cela, Black Crab est près de deux heures d’adrénaline, tourné comme un film de Denis Villeneuve. Les cinéphiles resteront bouche bée devant chaque plan des acteurs faisant du patin à glace avec des fusils d’assaut.

BLACK CRAB Bande Annonce VF (2022)

Lire cette vidéo sur YouTube

C’est avec ces scènes que l’on regrette que Black Crab ne soit pas sorti en salles pour pouvoir les regarder sur grand écran. Alarik s’est surpassé avec des travellings, des vues aériennes et des plans larges des patineurs, qui sont non seulement magnifiques, mais qui feront que les spectateurs respecteront d’autant plus tous les autres aspects du film.

L’action dans Black Crab est spectaculaire. Même les moments que tout cinéphile verra venir sont rendus un peu plus beaux grâce à cela. Qu’il s’agisse des scènes impliquant un pistolet sous la table ou de la terreur de la glace qui risque de se briser, Alarik et Berg travaillent ensemble pour élever le banal au rang d’exceptionnel. Le film fait croire aux spectateurs que les meilleures scènes sont celles qui sont tournées sur la glace. Cependant, les spectateurs seront ravis lorsque les personnages parviendront à la neige, avec les méchants vêtus de blanc et les grenades volant à gauche et à droite.

Le sous-texte de Black Crab est intense, c’est le moins que l’on puisse dire. Le film suédois dépeint une Europe en guerre, dont l’un des camps est porteur d’une arme biologique. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un film qui touche de près les gens. Cela dit, le film est aussi un film d’action où le personnage principal est à la recherche de sa fille. Cela ressemble à un film que le public a déjà vu, aux ambitions pour le moins prétentieuses. Pourtant, c’est précisément cette intrigue qui est à la base du film.

À aucun moment, on n’a l’impression que le film cherche à susciter une réaction politique. Dans le même temps, le personnage de Rapace ne ralentit pas l’intrigue en racontant constamment des histoires sur sa fille. Dans des flashbacks extrêmement confiants qui montrent et ne racontent pas, Berg offre la bonne quantité d’histoire. En fait, Black Crab vous laissera sur votre faim en ce qui concerne les personnages qui entourent Rapace. Ce n’est pas parce qu’ils sont nécessairement mal servis, mais parce que l’univers est tellement vivant.

Black Crab est l’un des meilleurs films d’action de l’année jusqu’à présent.

Des mercenaires sur glace, vus à travers l’objectif du super talentueux Jonas Alarik, ne rend pas justice à ce film. La mise en scène d’Adam Berg donne lieu à toutes sortes d’altercations armées à mesure que le film s’intensifie. Les seconds rôles sont à l’épreuve des balles et Rapace est plus qu’à l’aise dans ce rôle. Le mérite revient à Virdborg d’avoir imaginé l’idée improbable de tueurs en patins à glace, ce qui donne au film l’excitation dont il a besoin.

Pour rappel, le film Black Crab est disponible en streaming sur Netflix depuis le 18 mars.