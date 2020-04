Black Clover Episode 133: Détails sur la sortie et la diffusion avec les informations de tracé et de distribution

– Publicité –



Black Clover Épisode 133: « Black Clover », parfois, pourrait avoir des similitudes avec d’autres shounen traditionnels, mais ce qui en fait un grand anime, c’est qu’il étoffe parfaitement la dynamique de tous ses personnages.

Il utilise des flashbacks intrigants et plusieurs rebondissements pour faire des révélations concernant les sentiments de colère, de cupidité et de fierté de ses propres personnages.

Tout cela ensemble en fait l’un des meilleurs dessins animés de l’époque. Aujourd’hui serait certainement un moment fantastique, au cas où vous n’auriez pas encore commencé à le regarder. Et si vous le suivez déjà, lisez la suite pour en savoir plus sur la date de sortie de son prochain épisode et l’accessibilité au streaming.

Black Colver Episode 133 Date de sortie:

« Black Clover » a commencé à être diffusé le 3 octobre 2017. L’épisode 133 de Black Clover devait auparavant sortir le 5 mai. Cependant, en raison de l’épidémie de COVID-19, il a maintenant été retardé.

Où regarder Black Clover Episode 133 English Dub en ligne?



La version doublée en anglais de «Black Clover» est disponible sur Funimation et vous pouvez également la regarder avec son audio japonais original et ses sous-titres anglais sur Crunchyroll.

Spoilers Black Clover:

Yuno et Asta, les deux personnages principaux de Black Clover, »sont découverts sur les marches d’une église par un prêtre. Réalisant qu’ils ont été abandonnés par leurs propres parents, le prêtre les prend et ils investissent le reste de leur vie dans l’orphelinat de l’église.

En grandissant là-bas, comme le reste des enfants de leur monde, ils commencent à développer des capacités et espèrent devenir un jour les plus grands mages du royaume.

Alors que Yuno semble être sur le point de devenir un magicien prometteur, Asta montre peu ou pas de compétences. Et chaque fois qu’il essaie de montrer tout ce qu’il a, il finit par se moquer. Il tombe amoureux de sœur Lily et lui propose plusieurs fois d’être refusée à chaque fois qu’il le fait.

Peu de temps après, la cérémonie d’acceptation du Grimoire arrive et comme prévu, Yuno reçoit le trèfle convoité tandis qu’Asta n’a rien. Peu de temps après la cérémonie, lorsque Yuno sort de l’édifice de cette cérémonie, un groupe de nobles l’attaque.

Il les bat mais un ex-chevalier magique apparaît soudainement et essaie de voler son trèfle. Asta vient à son secours mais ne peut rien faire pour sécuriser son ami. Ce sentiment d’impuissance et les paroles inspirantes de Yuno éveillent ses véritables capacités et il acquiert un trèfle. Avec cela, il domine le chevalier et leur aventure magique commence.

