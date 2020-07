Black Clover Chapitre 259 Date de sortie, spoiler et autres détails

– – – – – – Black Clover Chapitre 259 Eh bien, Asta a maintenant acquis le véritable pouvoir de son diable et en a le contrôle total. Auparavant, Yami s’était disputé avec Dante et il s’est rendu compte que l’étendue du pouvoir du membre de la triade noire était grande. Spoiler Alert Dans le prochain chapitre de Black Clover, Asta est de retour et il a une épée Anti-Magic avec lui. Il était prédit que son arme jouerait un rôle clé dans la chance d’Asta d’annihiler enfin Dante dans la bataille. Eh bien, d’un autre côté, bien que Yami soit confiant avec les pouvoirs d’Asta, il sait qu’il doit encore l’aider au maximum. c’est pourquoi il a vu la nécessité pour lui de devenir encore plus fort, puis de pousser sa force au-delà de ses limites afin qu’il puisse soutenir Asta et garantir qu’ils détruiront enfin Dante. Le seul problème qui pourrait survenir lorsque Yami et Asta se battent contre Dante est que l’aide pourrait arriver de la part du méchant. Il est également possible que Zeno, un membre de la Triade sombre, vienne aider Dante. Si cela se produit, cela va être un gros problème pour les chevaliers. Il y a juste un petit inconvénient en ce qui concerne le pouvoir du diable nouvellement acquis d’Asta. Eh bien, c’est parce qu’il a pu l’obtenir après avoir accepté de donner une partie de son corps à la perversité. Il n’a pas été beaucoup révélé quelle partie Asta a vendu, et il a été suggéré qu’une fois que le diable prend sa partie du corps, cela affectera Asta. The Release Date Black Clover Chapitre 259 Le chapitre 259 de Black Clover est sur une courte pause, donc le chapitre n’est pas sorti la semaine dernière. La nouvelle date confirmée est le 2 août, selon Otakukart. Eh bien, c’est ça, les gars. Restez connectés pour plus de nouvelles. – – –

