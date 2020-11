Black Beauty Review: Disney + Movie se penche sur les tropes Horse Girl

De Disney Beauté noire l’adaptation est tout en sur Horse Girl Canon. Cependant, il n’est pas intéressant de faire avancer le canon en tant que texte fondamental, car l’original Beauté noire finirait par devenir, mais plutôt en racontant les contes les plus élémentaires des cavalières: l’homme rencontre le cheval, l’homme monte le cheval et l’homme et le cheval tombent amoureux. L’homme et le cheval sont radicalement séparés, et l’homme et le cheval sont réunis par le pouvoir de leur connexion. L’écrivain-réalisateur Ashley Avis atteint tous les points de l’intrigue et jette dans le processus des plans incroyablement jolis, mais il y a un manque de texture (à la fois visuellement et narrativement) qui empêche ce film de passer d’un film de fille de cheval utilisable à quelque chose de plus grand. dans et en dehors des limites de Horse Girl Canon.

Quand Sewell a écrit Beauté noire: Ses palefreniers et compagnons, l’autobiographie d’un cheval, elle avait une mission très spécifique en tête: mettre en lumière la cruauté envers les animaux de l’époque victorienne en racontant une histoire du point de vue d’un cheval. Et ça a marché. Le livre a conduit à l’abolition de l’utilisation de la «rêne porteuse», un type de rêne qui oblige un cheval à lever la tête et à cambrer son cou. Dans le processus, Sewell a créé une parabole de la classe ouvrière. Beauté noire C’est l’histoire d’un cheval, bien sûr, mais c’est l’histoire d’une vie de dur labeur, une vie dans laquelle le cours de la vie de la Belle est complètement hors de son contrôle. Ce n’est pas seulement une histoire sur une société qui voit les chevaux comme les rouages ​​d’une machine industrielle; c’est aussi l’histoire d’une société qui traite les gens de cette façon.

Disney + Beauté noire, comme tant d’adaptations, est un récit moderne qui se concentre sur la réinvention d’une grande partie de l’intrigue, des personnages et des scénarios du matériel source de l’époque pour un public contemporain, sans donner au thème la même mise à jour moderne. À quoi ressemble un appel à l’action pour une plus grande gentillesse envers les animaux et les gens de la classe ouvrière dans l’Amérique moderne? Cette adaptation n’est pas intéressée à explorer véritablement cette question (même si elle n’aurait probablement pas lieu dans une écurie de banlieue de New York – 143 ans après Beauté noirepremière publication, les chevaux ne font plus partie de la vie quotidienne de la plupart des gens), ce qui est décevant mais bien. Le plus gros problème est qu’il ne propose pas de thème convaincant pour prendre sa place. Au lieu de cela, il jaillit sans enthousiasme une morale générique fade comme «soyez gentil avec les chevaux» et donne aux téléspectateurs une exploration superficielle de la perte profonde.

L’histoire originale de Sewell, écrite par l’auteur dans les derniers mois de sa vie, n’a pas peur de mettre en valeur les réalités souvent horribles et injustes du monde. Narrativement, les représentations de ces moments de lutte et de douleur rendent les moments de joies encore plus doux. Dans la version 2020, les luttes manquent de profondeur et de spécificité. On nous dit que les parents de Jo sont décédés tragiquement dans un accident de voiture, mais nous ne savons jamais qui ils étaient ou ce qu’ils signifiaient pour elle. Le film insiste sur le fait que Birtwick Stables a des difficultés financières, mais ne fait aucun effort pour décrire à quoi cela pourrait ressembler. Au contraire, les écuries sont ouvertes et fonctionnelles un jour et fermées le lendemain. Les moments de joie sont également superficiels, sapant la catharsis et la complexité de la fin douce-amère du roman.

Alors à qui est destiné ce film? Ne sous-estimez jamais le marché des filles et autres enfants qui aiment les médias équestres. Comme évoqué ci-dessus dans ce Polygone citation, Horse Girl Canon est le type rare d’histoire ciblée sur les enfants (et les filles en particulier) qui ne leur fait pas choisir entre un fantasme de domesticité et un fantasme de pouvoir. Pour cette raison, il y aura toujours un public pour un film de fille de cheval comme celui de 2020 Beauté noire. Mais l’adaptation réinventée de Disney + a été dépouillée de son ambition thématique et est la plus pauvre pour elle.