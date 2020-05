Bits TV: renouvellements, retrouvailles, documents sportifs, etc.

Dans cette édition de TV Bits:

Un tas de spectacles ont récemment été renouvelés.

Netflix annonce la date de première de Le politicien saison 2.

Regarder le Orphelin noir les acteurs se réunissent à nouveau (à distance, bien sûr).

Série de compétitions communautaires de la salle de bal souterraine de HBO Max Légendaire obtient une remorque.

ESPN veut reproduire le succès de La dernière dance avec un docuseries sur Tom Brady.

Pourquoi Skeet Ulrich est-il parti Riverdale? Parce qu’il s’ennuyait, c’est pourquoi.

Commençons par quelques nouvelles positives, d’accord? Plusieurs émissions ont été renouvelées, et c’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment ces émissions. Félicitations à tous, nous l’avons fait! Voici ce qui revient:

Bonnes filles a été renouvelé pour la saison 4 par NBC.

a été renouvelé pour la saison 4 par NBC. Éleveurs vient de se marquer la saison 2 via FX.

vient de se marquer la saison 2 via FX. Et ABC vient de poursuivre et a renouvelé ce qui suit: Femme au foyer américaine Le célibataire Noirâtre Les Conners Danser avec les étoiles Les Goldbergs Un million de petites choses Mixte La recrue Aquarium à requins Stumptown 20/20 Qui veut gagner des millions



Netflix a annoncé la date de retour pour Le politicien, l’ambitieux Ryan Murphy série qui suit Payton Hobart (Benn Platt), chaque saison s’articulant «autour d’une race politique différente dans laquelle son personnage est impliqué». La deuxième saison arrivera le 19 juin. Dans la deuxième saison, Payton Hobart «se bat pour renverser Dede Standish (Judith Light) en le Course du Sénat de l’État de New York. En tant que titulaire de longue date et très admiré du chef de la majorité sénatoriale avec un chef de cabinet sans fioritures, Hadassah Gold (Bette Midler) à ses côtés, la réélection de Dede était censée être facile, mais Payton – qui voit cela comme le prochaine étape sur son chemin vers le Présidence – doit décider quel type de politicien il veut finalement être pour réussir, même si cela signifie exposer des secrets, des mensonges et un throuple. Pendant ce temps, sa mère, Georgina Hobart (Gwyneth Paltrow), prend une décision capitale qui menace de le surpasser et tout ce qu’il espère accomplir. Mais si Payton veut s’élever au-dessus des petits politique et réussir sans compromettre son caractère, il doit trouver sa voix et renforcer son message politique pour inspirer et exciter le les électeurs. «

Orphelin noir membres de la distribution Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris, Kevin Hanchard, Michael Mando, Maria Doyle Kennedy, Évelyne Brochu, et Kristian Bruun réunis pour un organisme de bienfaisance lu récemment, et vous pouvez le regarder ci-dessus. La lecture et la réunion du tableau en deux épisodes ont profité à CenterLink: La communauté des centres LGBT et Sistering 24 Hour Drop In, et depuis tant de Orphelin noir traitait de clones tous joués par Maslany, remplaçant de Maslany Kathryn Alexandre a également participé à l’action pour aider à lire certaines lignes.

Légendaire, une nouvelle série de compétitions sur HBO Max, a maintenant une bande-annonce que vous pouvez consulter ci-dessus. L’émission est disponible pour regarder maintenant, coïncidant avec le lancement du service de streaming, et est décrite comme «une nouvelle série de compétitions HBO Max qui tire parti de la communauté de la salle de bal souterraine, les équipes de voguer (aka« maisons ») doivent concourir dans des balles incroyables et présenter une mode écoeurante pour atteindre le statut de «légendaire». Le casting comprend MC Dashaun Wesley et DJ MikeQ ainsi que les juges célèbres Law Roach, Jameela Jamil, Leiomy Maldonado et Megan Thee Stallion. »

ESPN a gagné gros avec La dernière dance, leurs fantastiques docuseries sur Michael Jordan et les Chicago Bulls. Maintenant, ils veulent réessayer avec un nouveau sujet: Tom Brady. Par THR, la série de neuf épisodes s’appelle Homme dans l’arène, et « offrira les récits de première main du quart-arrière des moments charnières de sa carrière, y compris ses neuf apparitions au Super Bowl avec les New England Patriots. » La grande question est: est-ce que ça va faire autant de buzz que La dernière dance? Nous ne le saurons pas avant 2021, date à laquelle la série devrait débuter.

Riverdale, le sexy Pics jumeaux-mise à jour inspirée de Archie Bandes dessinées, perdues Skeet Ulrich. L’acteur, qui a joué le père de Jughead Jones, a décidé de quitter le spectacle, et maintenant nous savons pourquoi. Lors d’une vidéo Instagram Live (via Variety), Ulrich a révélé qu’il avait quitté la série en raison de l’ennui. « Je pars Riverdale parce que je me suis ennuyé de façon créative. Comment ça? C’est la réponse la plus honnête. » Merci pour votre honnêteté, Skeet.

