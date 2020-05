Bitcoin élimine les baisses de prix volatiles pour grimper à plus de 14000 $

La valeur du Bitcoin (BTC) a gagné 4,05% cette semaine, gagnant près de 1000 $ mercredi et jeudi.

Le plus grand actif numérique du monde a réalisé cette progression globale malgré des baisses de prix volatiles au cours de la semaine.

L’actif numérique a atteint un sommet en sept jours de 14 599 $ le 21 mai, pour tomber à 13 857 $ plus tard dans la journée. Les prix se sont redressés au cours des 48 prochaines heures avant de chuter encore de 4,9% dimanche à 13 449 $.

La valeur de BTC est revenue à 13 900 $ mercredi et s’est poursuivie jeudi soir pour soutenir BTC à son prix actuel de 14 419 $.

D’importants mouvements de prix sur les marchés au comptant peuvent être le résultat de l’activité sur les marchés dérivés BTC.

Les échanges de produits dérivés offshore, tels que BitMEX, permettent aux traders de long et short BTC. Cependant, les positions peuvent être automatiquement liquidées par la bourse lorsque les prix évoluent défavorablement dans une direction.

De nombreuses positions courtes ont été liquidées sur BitMEX lorsque la valeur de la BTC a augmenté de mercredi à jeudi. Cela a encouragé les commerçants à acheter, ce qui a entraîné une augmentation des prix sur les marchés BTC.

Étant donné que BitMEX détient un grand intérêt ouvert total de 610 millions de dollars américains (917 millions de dollars), l’activité sur la bourse influence directement le prix de la CTB.

L’intérêt ouvert sur le marché des options BTC de la Chicago Mercantile Exchange (CME) a ​​atteint un nouveau record historique de 184 millions de dollars cette semaine. La bourse néerlandaise de dérivés Deribit a enregistré pour la troisième fois ce mois-ci un intérêt ouvert total de 1 milliard de dollars sur son marché des options BTC.

Les ratios put: call sont utilisés pour évaluer l’humeur d’un marché. Le ratio put: call de la CTB était en moyenne de 0,59 cette semaine. Cela indique un sentiment haussier, car davantage de contrats d’options spéculant que le prix de la BTC augmentera à l’avenir sont achetés. Tout ratio inférieur à 0,7 est considéré comme haussier.

Enjin annonce l’intégration de Minecraft

Enjin Coin (ENJ), le jeton natif de la start-up de jeux vidéo Enjin, a gagné un incroyable 30% cette semaine.

La société basée à Singapour a récemment annoncé le lancement de son logiciel EnjinCraft.

EnjinCraft intègre la technologie blockchain dans le jeu informatique très populaire Minecraft. Il permettra aux 480 millions de joueurs de Minecraft d’utiliser et d’échanger des objets de jeu blockchain, entre autres fonctionnalités.

ENJ a gagné 191% en valeur depuis sa première cotation à 11,99c sur les marchés BTC en janvier. Un jeton EJN vaut désormais 31,25c.

Finance décentralisée

La finance décentralisée, DeFi pour faire court, est un secteur en plein essor au sein de l’industrie de la blockchain.

DeFi est tout marché financier universellement accessible qui fonctionne sur un réseau de blockchain. Ces réseaux sont considérés comme décentralisés car ils ne fonctionnent pas via un point de contact central, comme une banque, mais via un réseau peer-to-peer.

Universal Market Access (UMA), un de ces projets DeFi, a annoncé la semaine dernière la création de son jeton synthétique «inestimable» ETH / BTC.

Le nouvel actif d’UMA permettra aux traders de spéculer sur le prix de l’ETH et de le négocier par rapport à la valeur du BTC.

Par exemple, si l’ETH vaut 200 $ et le BTC vaut 10 000 $, un ETH / BTC vaut 2c. Si l’ETH monte à 300 $ et que le BTC reste stable à 10 000 $, alors un ETH / BTC vaudrait 3c.

Ce qui rend le jeton synthétique, c’est qu’aucun ETH ou BTC n’est nécessaire pour le créer. Les traders garantissent ou financent leurs tokens ETH / BTC en utilisant le stablecoin DAI.

DAI est un actif numérique dont le prix suit la valeur du dollar américain et fluctue généralement autour de 1 $ US, ce qui signifie que son prix est maintenu stable.

Le jeton synthétique ETH / BTC est «inestimable» car il ne nécessite pas d’informations de prix pour ETH ou BTC pour chaque transaction. L’UMA permet à ses utilisateurs de liquider toute position qu’ils jugent sous-garantie ou sous-financée.

À mesure que l’industrie de la blockchain se développe, les produits à notre disposition deviennent de plus en plus uniques et diversifiés. Le jeton synthétique ETH / BTC d’UMA en est la preuve.

