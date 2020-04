BISLEY, KANGAS, plus de participation à une nouvelle anthologie sur les avantages de la sensibilisation à l’environnement

Crédits: Liana Kangas / Simon Bisley



Les organisateurs des 2017’s Mien! se réunissent pour une nouvelle anthologie visant à lever des fonds pour des causes environnementales. Le mercredi 22 avril – Jour de la Terre – les rédacteurs en chef Joe Corallo et Molly Jackson ont révélé à Newsarama qu’ils travaillaient sur une nouvelle anthologie au profit du National Resources Defence Council (NRDC) à but non lucratif.

« La nouvelle anthologie comportera des noms familiers de Mien! ainsi que de nouveaux collaborateurs pour raconter des histoires sur des environnementalistes importants, les origines du Jour de la Terre, les petites étapes que nous pouvons faire pour rendre notre monde meilleur, ainsi que des histoires de genre intégrant des thèmes d’activisme environnemental « , a déclaré Corallo à Newsarama.

Fondé en 1970, le NRDC œuvre pour « protéger l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et les lieux que nous chérissons », selon leur site Internet.

« Nous voulons soutenir le NRDC car il s’agit d’une organisation internationale qui promeut la défense de l’environnement par la science, les litiges et les pratiques commerciales vertes », a déclaré Corallo.

Corallo et Jackson avaient l’intention d’annoncer le titre, l’éditeur et la date de sortie de l’anthologie aujourd’hui le Jour de la Terre, mais ils tiennent le coup en raison de la pandémie de coronavirus en cours et partageront ces détails lorsqu’ils auront une meilleure idée du moment où les canaux d’impression et de distribution sera de retour en ligne.

Montré ici est la couverture en cours de Liana Kangas et Simon Bisley pour l’anthologie.