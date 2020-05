BIRDS OF PREY rejoint le «premier» programme GIANTS de DC Digital

Crédit: DC



DC a ajouté Oiseaux de proie à la liste des histoires mises à disposition numériquement pour la première fois.

« Fight or Flight » de Gail Simone a été initialement publié plus tôt cette année dans le cadre du Oiseaux de proie géant de 100 pages et fera ses débuts numériquement Mercredi 27 mai sous le titre Oiseaux de proie: Sirènes de justice.

Oiseaux de proie rejoint Superman, Homme chauve-souris, Le flash, Swamp Thing et Aquaman dans la liste quotidienne des histoires numériques de la semaine qui ont d’abord été publiées dans le géants.

Voici le programme complet de «Digital First» de DC pour la semaine prochaine à partir de lundi:

Semaine du 25 mai:

Lundi 25 mai: Superman: l’homme de demain # 6 « Ce qui fait une ville – Partie 2 »Par Rob Venditti, Paul Pelletier, Drew Hennessy, Adriano Lucas et Clayton Cowles Lex Luthor est devenu Big Brother à Metropolis après avoir installé de nouvelles caméras de sécurité de haute technologie dans la ville pour mettre fin au crime, et Superman avec!

Mardi 26 mai: Batman: Gotham Nights # 6 « Balyushka! ”Par Mark Russell, Viktor Bogdanovi?, Jonathan Glapion, Ivan Plascencia et Tom Napolitano Le Joker a le plan parfait pour provoquer un chaos de masse à Gotham City, si simple et légal que Batman ne peut même pas l’arrêter!

Mercredi 27 mai: Oiseaux de proie: Sirènes de justice #1 « Se battre ou s’enfuire »Par Gail Simone, Inaki Miranda, John Kalisz et Travis Lanham Lorsqu’un nouvel hôpital s’effondre dans un gouffre au milieu de Gotham City, Harley Quinn tente de convaincre Huntress et Black Canary d’enquêter. Mais les Birds of Prey peuvent-ils vraiment faire confiance à la Clown Princess of Crime? Ou les véritables allégeances de Harley se trouvent-elles ailleurs?



Jeudi 28 mai: Aquaman: plongées profondes # 6 « Marée cinglante – Partie 2 »Par Steve Orlando, V. Ken Marion, Sandu Florea, Andrew Dalhouse et Wes Abbott En enquêtant sur une base de Scorpion abandonnée, Aquaman et les diables de mer activent sans le savoir une vieille arme de Scorpion … Le Torpedoman! Maintenant, ils doivent inverser la tendance et arrêter cette machine à tuer avant qu’elle ne décime un avant-poste scientifique atlante!

Vendredi 29 mai: Flash: l’homme le plus rapide vivant # 6 « Monde parfait »Par Jeff Parker, Miguel Mendonça, Mike Spicer et Rob Leigh Gorilla Grodd prend le contrôle du Sénat et déclare la guerre au Canada! Seul le flash est assez rapide pour l’arrêter, mais sera-t-il captivé par Grodd et son désir de créer le monde parfait à la place? « Pensée rationnelle »Par Jeff Parker, Ramon Villalobos, David Baron et Rob Leigh Le monde de Barry Allen est bouleversé quand il apprend que tout ce qu’il sait est faux: la Terre est plate, les animaux peuvent parler et les atterrissages sur la Lune étaient un canular! Le Scarlet Speedster peut-il prouver que la science est toujours vraie – ou les théoriciens du complot ont-ils toujours raison?

Samedi 30 mai: Teen Titans Go! Booyah #1 « Le Hic vous dites?! ”Par Sholly Fisch, Marcelo DiChiara, Franco Riesco et Gabriela Downie Le hoquet tamaréen de Starfire est comme les habituels, à l’exception des explosions! Les Teen Titans peuvent-ils l’aider à les arrêter avant que tout Jump City ne soit détruit?