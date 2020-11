BioWare révèle «un regard sur le prochain Mass Effect» dans son nouveau livre

En plus des remasters de Mass Effect: Legendary Edition, BioWare a confirmé qu’il travaillait sur la prochaine entrée de la série Mass Effect – et a même partagé un peu d’art conceptuel pour prouver qu’ils avaient plus que « Mass Effect 5 » écrit sur un tableau blanc. Maintenant, le studio révèle encore plus de premiers aperçus du prochain Mass Effect dans un nouveau livre.

Dans BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, le studio partage quelques autres morceaux d’art du nouveau Mass Effect – et il existe un nombre surprenant de connexions avec Andromeda souvent décrié. Les scans de l’art ont rapidement frappé Internet via des sources telles que Tumblr, et les fans les ont recherchées à la recherche d’indices.

Dans l’image, nous voyons un certain nombre de silhouettes se tenant près du même navire « skipper de boue » montré dans l’art conceptuel précédent. Comme le note Eurogamer, une autre œuvre d’art montre des bâtiments massifs similaires à ceux construits par le Remnant – un groupe introduit pour la première fois à Andromède. Une troisième image montre la construction d’un nouveau relais de masse étiqueté «MR 7».

Naturellement, tout cela est encore au stade du concept, il y a donc de la place pour que tout cela soit jeté avant que le jeu ne soit révélé plus formellement. Mais il est remarquable de voir que BioWare ne laisse pas tout construit pour Andromeda dans le passé.

La série légendaire de jeux RPG est en sommeil depuis la mauvaise réponse à Andromeda, mais j’espère que BioWare retrouvera la magie – quelque temps après que le studio ait obtenu cette date de sortie de Dragon Age 4, naturellement.