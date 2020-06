La Biographie de Joel Schumacher

Le regretté Joel Schumacher était un personnage haut en couleur – un adolescent et un toxicomane, il a trouvé du travail en tant que concepteur de production au début des années 1970 et il s’est lancé dans une longue et mixte carrière dans le cinéma.

Schumacher a tenté sa chance dans la plupart des genres, mais il était surtout un thriller, allant des œuvres conceptuelles enseignées à des drames juridiques longs, souvent sérieux et même sociopolitiques. Il avait un oeil pour un grand casting et a cajolé ce qui pourrait être considéré comme les meilleures performances de carrière de certaines de ses pistes.

Il avait aussi un raté en lui. Pas ce que vous appelleriez un homme aux goûts raffinés, les films de Schumacher se penchaient vers le clinquant et percutant – il n’était pas du genre pour la subtilité, pour le meilleur ou pour le pire, et son attrait de films de Batman a gravement endommagé le genre de super-héros pour beaucoup années (ce qui est un plus ou un moins, selon votre opinion).

À son meilleur, cependant, il était une dynamo cinématographique, un réalisateur audacieux dont le manque d’allégresse pour le goût ou la grâce rendait le cinéma explosif et passionnant. Il nous manquera certainement – et ses meilleures œuvres continueront de résister à l’épreuve du temps.