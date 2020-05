Billy Slater partage le moment du génie du leadership de Cameron Smith

Cameron Smith a longtemps été vénéré comme l’un des plus grands leaders de la ligue de rugby et son coéquipier de longue date, Billy Slater, a révélé pourquoi ses messages «ne deviennent jamais périmés».

Actuellement dans sa 19e année de ligue de rugby de première année, Smith est également dans sa 13e année en tant que capitaine à temps plein de son club.

C’est un record phénoménal pour un joueur qui est devenu un livre de records de marche et son plus grand hommage est peut-être que tout au long de son mandat en tant que leader du Storm, ils sont restés en lice pour le poste de premier ministre.

Alors que de nombreux dirigeants perdent le vestiaire s’ils restent trop longtemps, Smith a clairement défié les probabilités et son message a toujours l’oreille de chaque joueur à Melbourne.

Smith commande le respect des coéquipiers à tous les niveaux. (Getty)

« Quand je regarde Cameron Smith s’adresser à l’équipe avant le match et à la mi-temps et à des moments clés pendant les matchs, malgré le fait qu’il ait prononcé un discours à de si nombreuses reprises, il n’y a toujours pas de perte de contact visuel entre les joueurs et quoi Cameron dit: « Peter Sterling a observé Breaking The Game de Wide World of Sports.

« Maintenant, après cette période (depuis que Smith est devenu capitaine), vous pourriez commencer à vous désaccorder et à penser, ‘Oh, j’ai déjà entendu ça,’ comment peut-il garder cela frais? »

La question de Sterling a attiré une réponse réfléchie de Slater.

« Cameron Smith est si calme dans toutes les situations et vous donne la conviction que vous n’êtes pas déprimé », a déclaré Slater.

« Quand vous avez un leader qui ne parle pas pour le plaisir de parler, il n’est jamais rassis. Chaque fois que quelque chose sort de leur bouche, vous êtes toujours à l’écoute. »

Compte tenu de la longueur de la saison 2020 modifiée, il ne serait pas hors de question pour Smith de continuer à diriger la tempête pour 2021. Smith est capitaine de Melbourne depuis 2006 et a été capitaine des Kangourous et des Marrons de 2012 jusqu’à sa retraite de football rep en 2018.

Smith s’adresse aux Marrons lors de la série 2017. (Getty)

Slater a passé toute sa carrière dans la LNR dans la même équipe que Smith et a été témoin de nombreux moments qui ont démontré ses qualités de leadership exemplaires.

L’un d’eux est ressorti de sa mémoire comme une preuve claire de l’influence du talonneur sur les équipes qu’il dirige.

« J’ai été blessé lors d’un match dans l’État d’origine et j’étais assis dans la loge de l’entraîneur avec Mal Meninga et le Queensland étaient dans le match », a déclaré Slater.

« Nous sommes descendus dans les hangars et Cameron Smith avait tout le monde dans un cercle et parlait.

« Mal est entré et Cameron a dû dire tout ce qu’il pensait parce que Mal n’a pas dit un mot pendant toute la mi-temps.

« Et ce n’était pas un gars qui devait entendre sa voix pour justifier sa position. Il pensait, ‘Nup, Cameron s’est occupé de ça, je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit.’ Il se trouve que nous sommes allés là-bas et avons gagné le jeu. Ce sont de grands leaders. Savoir quand parler et savoir quand ne pas parler aussi. «