Billy Slater exhorte le Queensland à rester prêt pour l’éclat de Cameron Munster

laser sheen solution externe lustrant demelant pret a l'emploi spray pompe de 946ml

La formule unique et non grasse de LASERSHEEN a été créée pour donner à la robe des chevaux son plus bel éclat. LASER SHEEN démêle également les crins de la queue et de la crinière. Sa formule à base de silicone empêche la fixation de la poussière et des saletés, il évite les tâches d'herbe et de fumier, et