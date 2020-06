Billy Slater exhorte Latrell Mitchell à regarder Tom Trbojevic maîtriser le rôle d’arrière

La légende de la LNR, Billy Slater, a exhorté Latrell Mitchell à regarder la star de Manly Tom Trbojevic afin d’exceller en position d’arrière avec les Rabbitohs.

Mitchell, qui a atteint la célébrité en position centrale avec les Roosters, a été ouvert dans son désir de devenir un arrière, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à capturer sa forme précédente.

Slater, qui est sans doute le plus grand arrière de l’ère moderne, a déclaré que Mitchell pourrait apprendre de la façon dont Trbojevic se combine avec les coéquipiers autour de lui, mais a soutenu le joueur de 22 ans pour finalement le comprendre.

« Si j’allais conseiller à quiconque d’aller voir Tom Trbojevic, ce serait Latrell Mitchell », a déclaré Slater à 2 Go. Wide World of Sports Radio.

Latrell Mitchell n’a pas encore capturé sa meilleure forme au poste d’arrière des Rabbitohs (Getty)

« Allez voir son match et regardez non seulement son implication, mais aussi comment il s’implique (et) comment il utilise les joueurs autour de lui.

« Regardez les essais qu’il a marqués, il a marqué un essai sur Jake Trbojevic et Daly Cherry-Evans était un leurre, vous devez trouver ce genre de combinaisons.

« Plus Latrell jouera avec les Rabbitohs, plus il commencera à obtenir ces combinaisons avec Damien Cook, Adam Reynolds, Cody Walker et ce genre de joueurs.

« Nous devons lui donner un peu de temps, mais j’aime l’effort qu’il fait. »

Tom Trbojevic était sous une forme scintillante pour les Manly Sea Eagles dans le Round 3 (Getty)

Mitchell a de nouveau attiré les critiques après la défaite des Souths contre son ancienne équipe lors du retour de la LNR ce week-end, mais Slater a déclaré qu’il voyait toujours des points positifs dans la performance du jeune.

« Je pensais que sa performance était correcte », a-t-il déclaré.

« J’ai adoré son agressivité, j’ai aimé son attitude en retournant chez les Coqs, jouant évidemment avec son ancienne équipe.

« Il a certainement une certaine amélioration à faire avec son positionnement et son urgence autour de son positionnement.

« Il a lâché une balle alors qu’il était un peu détendu lors d’un retour de kick là-bas à un moment donné, mais je pensais qu’il allait bien. »