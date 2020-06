Billy Slater dit que Stephen Kearney pourrait conduire à l’exode des entraîneurs de masse, Anthony Griffin fait allusion au travail des Warriors

Le grand Billy Slater de la LNR croit que la décision des Warriors de renvoyer l’entraîneur Stephen Kearney pourrait entraîner un exode massif d’entraîneurs d’autres équipes.

Les Warriors ont stupéfait les fans de foot la semaine dernière lorsqu’ils ont annoncé que le relais de Kearney de trois ans et demi avec le club prendrait fin après leur défaite de 40-12 aux mains de South Sydney.

Slater a déclaré que la décision des Warriors pourrait conduire un certain nombre de clubs de la LNR à faire un appel similaire alors que la Nouvelle-Zélande obtient les premiers dibs sur tous les remplaçants potentiels.

« Je ressens vraiment pour lui, je connais les sacrifices qu’il a faits et les guerriers ont fait, nous avons de la sympathie pour eux », a déclaré Slater à Wide World of Sports. Radio 2 Go.

Le limogeage de Stephen Kearney a envoyé des ondes de choc à travers la LNR la semaine dernière (Getty)

« Mais nous sommes dans une entreprise axée sur les résultats. Lorsque vous êtes l’entraîneur-chef d’une organisation et que votre équipe n’est pas cohérente, c’est malheureusement là que cela se termine.

« Les Warriors sont les premiers à déménager ici et il y aura un certain nombre d’autres clubs pour tester les eaux et voir s’ils ont besoin de déplacer leur entraîneur.

« Étant donné que les Warriors ont déménagé en premier, ils auront d’abord craqué sur le marché et je me demande si cela incitera les autres clubs à bouger un peu plus vite que ce qu’ils auraient souhaité. »

Anthony Griffin a admis qu’il serait intéressé à devenir le prochain entraîneur à plein temps des Warriors (AAP)

L’ancien entraîneur des Broncos de Brisbane et des Panthers de Penrith, Anthony Griffin, a été lié à l’emploi des Warriors, et il a admis qu’il serait ouvert à ce rôle.

« Mon pote, je suis intéressé par n’importe quel travail, et je ne veux pas danser autour de ça », a déclaré Griffin Wide World of Sports Radio.

« Mais pour le moment, je ressens vraiment pour Steve.

« Je pense qu’il faisait le meilleur travail possible. C’est un champion. »