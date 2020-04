Billy Slate décrit le coup de poing de Paul Gallen sur Nate Myles comme un acte de «  frustration  »

Le grand Billy Slater du Queensland Maroons a donné une nouvelle perspective intéressante sur le célèbre coup de poing de Paul Gallen qui a dominé une série Origin et a changé la LNR pour toujours.

Pas plus tard que la semaine dernière, Gallen a déclaré à Phil Gould que Myles l’avait rendu fou avec quelques afters dans ses plaqués et était particulièrement exaspéré quand il avait le genou tordu.

Cela a toujours été son explication pour avoir ciblé Myles avec le coup de poing. Gallen a également révélé l’année dernière dans son autobiographie qu’il s’agissait d’une ligne dans le moment de sable contre les actes sales des joueurs du Queensland.

Mais, donnant sa propre opinion personnelle pour La grande dynastie du monde des sports, Slater a mis cela sur le compte d’une accumulation de frustration à la fin d’une longue séquence de défaites d’Origin.

Plutôt que d’être le résultat d’une rancune personnelle, Slater pense que Myles était simplement au mauvais endroit au mauvais moment lorsque le skipper de NSW ne pouvait pas contrôler ses émotions.

Billy Slater (Getty)

« Quand Paul Gallen en a mis un sur Nate Myles, pour être honnête, je pense que c’était une accumulation de frustration », a déclaré Slater. La grande dynastie du monde des sports.

« C’était le match I de 2013, donc la Nouvelle-Galles du Sud vient de perdre sept séries consécutives.

« Je sais que Gal dit qu’il en a juste assez du niggle de Nate Myles, eh bien si c’est le cas, tout le monde fait la queue pour un sur le menton.

« Je pense que c’était juste une accumulation de frustration et le pauvre vieux Nate n’a pas pu sortir la tête de la route. »

Gallen frappe Myles à l’origine

C’est un contraste d’opinion fascinant de la part de quelqu’un qui a vu les tensions déborder de l’autre côté du terrain.

Pourtant, parler à Gould pour Le Capitaine et entraîneur de Wide World of Sports, Gallen était clair dans sa version des événements que tout cela provenait d’une bataille personnelle.

« Nate m’a tordu le genou dans un tacle, juste avant que Michael Jennings ne marque un essai. Je suis allé voir Nate et j’ai dit: » Si vous recommencez, je vais vous frapper à la tête « », a déclaré Gallen.

« C’était dans l’en-but. Sammy Thaiday s’est disputé avec moi, un peu dans les deux sens.

« Il restait moins d’une minute avant la mi-temps et Nate courait. Alors je lui ai donné un petit coup dans la tête et il s’est retourné et a dit: » Est-ce le meilleur que vous ayez? » et m’a donné un coude en arrière.

« Alors qu’il se levait pour jouer le ballon, il m’a donné un gros coup de pouce et m’a dit: ‘Est-ce le meilleur que vous ayez?’ et est venu charger vers moi. Comme il venait vers moi, je pensais exactement à ça, que je vais entrer en premier, que je vais le frapper.

« Alors, c’est comme ça que tout s’est passé. Je l’ai frappé et ça a duré 30 secondes, et évidemment ils ont reçu la pénalité. »