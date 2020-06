Billy Mitchell du King Of Kong vient de recevoir d’excellentes nouvelles sur ses records du monde

BOOM! Les studios ont annoncé aujourd’hui les dates de sortie de FCBD 2020 POWER RANGERS: RANGER SLAYER et FCBD 2020 LUMBERJANES: FAREWELL TO SUMMER, dans le cadre de l’événement de l’industrie de la bande dessinée nouvellement annoncé Free Comic Book Summer et les deux événements à ne pas manquer dans leurs domaines respectifs séries.

Dans FCBD 2020 POWER RANGERS: RANGER SLAYER, rencontrez le Ranger Slayer – AKA Kimberly Hart, le Pink Mighty Morphin Power Ranger, de l’univers alternatif dirigé par Lord Drakkon! Découvrez son histoire d’origine complète, réunie pour la première fois avec du contenu de Go Go Power Rangers de Saban # 9-12 et la courte histoire exclusive du sold-out Shattered Grid Deluxe Edition. C’est le point de départ parfait pour tout nouveau fan et la dernière page contient une apparence surprise qui mènera à l’un des plus grands moments de l’histoire des Power Rangers! Disponible en magasin le 15 juillet 2020, une semaine avant la sortie de Power Rangers: Ranger Slayer # 1.

FCBD 2020 LUMBERJANES: FAREWELL TO SUMMER est une toute nouvelle bande dessinée gratuite spéciale écrite et illustrée par des créateurs de bandes dessinées de renom dont Aubrey Aiese, Dozerdraws, Maarta Laiho, Casey Nowak, polterink, Sarah Stern, et co-créateur et original Lumberjanes l’artiste Brooklyn Allen, avec un aperçu spécial de l’événement historique Lumberjanes, The End of Summer, qui se lance dans Lumberjanes # 73. Disponible le 5 août 2020, un mois avant la sortie de Lumberjanes # 73.

«Préparez-vous pour le lancement non pas d’un mais DEUX nouveaux événements passionnants de BOOM! Des studios avec des numéros gratuits de Power Rangers et Lumberjanes pour lancer chaque scénario de façon mémorable », a déclaré Filip Sablik, président de l’édition et du marketing, BOOM! Studios. « Nous sommes ravis d’apporter la magie de la Journée de la bande dessinée gratuite aux magasins de bandes dessinées tout au long de cet été avec deux de nos plus grandes franchises, parfaites pour attirer de nouveaux lecteurs et pour soutenir les boutiques de bandes dessinées partout dans le monde. »

Des exemplaires imprimés des FCBD 2020 POWER RANGERS: RANGER SLAYER et FCBD 2020 LUMBERJANES: FAREWELL TO SUMMER seront disponibles GRATUITEMENT exclusivement dans les magasins de bandes dessinées locaux participants (utilisez comicshoplocator.com pour trouver le plus proche), en juillet et août 2020 respectivement. Les détaillants seront en mesure d’ajuster leurs commandes précédentes pour les FCBD 2020 POWER RANGERS: RANGER SLAYER et FCBD 2020 LUMBERJANES: FAREWELL TO SUMMER par le biais du processus normal de clôture des commandes finales avant la sortie.