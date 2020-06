Billie Eilish souligne un double standard en musique qui catégorise à tort les artistes en noir et blanc

Emmerdale spoilers suivent.

Prochaines semaines Emmerdale épisodes, Harriet menace de faire appel à la police sur Malone, tandis que Laurel prend une décision drastique concernant le comportement troublant d’Arthur.

Voici 13 moments à espérer.

1. Harriet appelle la police sur Malone

Après les coups sauvages de Will, Harriet a demandé des réponses à Malone et a appris toute la vérité sur son emprise sur Will, Cain et Billy. La semaine prochaine, Harriet est furieuse de la vérité, mais Malone lui dit que ses relations avec le trio sont terminées.

Voyant Malone pour le caractère glissant qu’il est, Harriet ne croit pas un mot qu’il dit et appelle la police avec l’intention de tout leur dire sur leur collègue douteux.

Cependant, Malone fait appel à sa nature indulgente et promet de rester loin de Will à l’avenir. Harriet s’adoucit, mais quelque chose nous dit qu’elle fait beaucoup trop confiance…

2. La volonté est dévastée

ITV

Déterminée à protéger sa famille de se mêler de tout ce qui est dangereux, Harriet a des mots durs avec Will et il est vidé de ce qu’elle lui dit.

Cependant, plus tard dans la semaine, il semble que Harriet ait encore quelque chose pour les mauvais garçons car elle et Malone ont une autre rencontre et nous apprenons qu’il y a beaucoup plus dans leur relation que nous ne le pensions. Cela ressemble à des ennuis!

3. Dotty est précipité chez les médecins

ITV

Avec la jalousie et l’amertume d’Arthur envers Archie, les deux allumèrent un dangereux feu de camp dans le jardin de Rishi, ignorant que Dotty était à proximité. Les épisodes de la semaine prochaine se poursuivent là où le drame s’est arrêté, avec Laurel se précipitant pour couper Dotty de la tente en feu.

Arthur et Archie sont en grande difficulté alors que Dotty est emmenée au cabinet du médecin pour la vérifier. Un Jai furieux demande une explication à Arthur, qui a du mal à trouver des excuses pour ce qui s’est passé, mais Archie révèle tout à son père.

4. Laurel prend des mesures drastiques

ITV

Laurel est dévastée lorsqu’elle s’ouvre à Manpreet, ne sachant pas quoi faire d’Arthur. Inquiète que ses conseils ne fonctionnent pas et qu’elle ne puisse pas en accepter davantage, Laurel est bouleversée.

Alors que Manpreet essaie de lui donner des conseils, Laurel se rend compte qu’elle a une décision à prendre si elle veut que le comportement d’Arthur change. Elle contacte la police pour l’aider à donner une leçon à Arthur, mais comment réagira-t-il et sera-ce la percée dont ils auront besoin?

5. La charité et Vanessa continuent de ramer

ITV

L’argument en cours sur qui s’occupera de Johnny si Vanessa décède continue la semaine prochaine alors que Rhona apporte les documents de tutelle de Johnny. Estimant que Charity ne veut pas de la responsabilité, Vanessa a pris les devants en proposant Rhona comme tutrice de Johnny, bouleversant Charity dans le processus.

Avec Vanessa désireuse de mettre en place des plans et les documents signés, Charity mal compris se sent blessé et expulsé. Plus tard, tout devient trop et Charity s’enclenche, conduisant à une nouvelle explosion entre elle et Vanessa sur leur avenir.

6. La charité a des nouvelles

ITV

Après leur énorme dispute, l’air se dégage entre Charity et Vanessa et ils commencent enfin à communiquer. Ils parviennent à parler et à expliquer leurs pensées et leurs craintes avant de partir ensemble à l’hôpital sur une meilleure note.

Plus tard, quand ils arrivent à la maison, ils sont dans des conditions beaucoup plus heureuses et Charity a de grandes nouvelles pour la famille concernant l’avenir. Mais peu de temps après leurs célébrations, Vanessa monte en haut, se sentant malade et ils commencent tous à s’inquiéter de ce qui va arriver.

7. L’aventure de Priya et Al est révélée

ITV

Al est ravie la semaine prochaine lorsque Priya révèle qu’elle veut rendre publique leur relation, mais ils sont battus à l’occasion lorsqu’ils sont interrompus. Faut-il s’étonner quand ils continuent à le faire dans le bureau HOP?

Leur intrus malchanceux est Jai, qui les rejoint et est choqué de voir deux d’entre eux ensemble. Cela causera-t-il des frictions entre lui et Priya quand il apprend qu’elle couche avec un homme qu’il ne supporte pas?

8. Wendy est inconsciente des sentiments de Bob

ITV

Bob se languissant de Wendy pourrait être évident pour tout le monde dans un rayon de cinq miles de The Woolpack, mais ses indices ne lui parviennent tout simplement pas. Wendy a peut-être déjà reculé sur ses avances, mais les sentiments de Bob n’ont pas disparu.

Alors que Wendy continue de sembler aveugle à ce que Bob pense d’elle, son attitude envers une relation changera-t-elle?

9. Leanna continue de jouer avec Liam et Leyla

ITV

Spitful Leanna ne supporte pas de voir son père avec Leyla et se fait un devoir de les séparer pour de bon. Avec son attitude provoquant déjà des tensions entre les deux, Leanna sait qu’il n’en faudra pas beaucoup pour briser leur romance.

La semaine prochaine, Leanna prend un réel plaisir à voir la tension entre Liam et Leyla, sachant qu’elle était derrière leur argument. Est-ce que ses intrigues cruelles vont ruiner leur relation?

10. Luke est dégoûté du travail de Victoria

ITV

Il est temps de prendre un nouveau départ dans la carrière de Victoria alors qu’elle se prépare à quitter le pub et à commencer un travail de restauration chez HOP en travaillant pour Kim Tate, mais tout le monde n’est pas aussi excité qu’elle.

Quand Luke apprend que Victoria va quitter la cuisine de Woolpack, son cœur se serre, réalisant qu’ils ne passeront pas autant de temps ensemble. Les espoirs de Luke pour une réunion seront-ils complètement anéantis par le changement d’emploi de Victoria?

11. Caïn a du mal à finaliser son divorce

ITV

C’est une semaine difficile pour Cain et Moira alors qu’ils se rencontrent pour finaliser leur divorce. Depuis l’affaire de Moira avec Nate, il y a eu des tensions – et des sentiments non résolus – entre elle et Cain, et ils se sont tous les deux résolus à officialiser leur séparation.

Dernièrement, Moira a montré son inquiétude face au comportement étrange de Cain et le partage des soins aux enfants a signifié que couper les liens n’est pas facile. Mais avec la paperasse prête, Cain aura-t-il plus de mal qu’il ne le pensait à divorcer de Moira?

12. Andrea prévoit de relancer la romance avec Jamie

ITV

Après avoir récemment découvert l’affaire de Jamie avec Belle, Andrea est découragée par ses chances de le reconquérir. Ayant décidé de se battre pour son homme, elle a tenté de creuser un fossé entre les amoureux secrets en rendant Belle jalouse des vacances familiales confortables qu’elle prévoyait avec Jamie.

La semaine prochaine, Andrea et Jamie sont emballés et prêts à partir, mais sa confiance faiblit. Leyla l’encourage à utiliser les vacances comme une chance de rappeler à Jamie pourquoi il l’a épousée et de sortir Belle de sa tête. Les efforts d’Andrea fonctionneront-ils pour mettre fin à l’affaire?

13. Vinny rejoint la chorale

ITV

Avec toute son énergie concentrée sur Will et Malone, il semble que Harriet a besoin de l’église pour distraire ses problèmes. Elle transforme ses efforts pour recruter plus de chanteurs pour la chorale et pousse Vinny à se joindre. Plus tard, elle est époustouflée par son impressionnant solo. Vinny est l’étoile dont elle a besoin.

Les talents de Vinny pourraient ne pas être aussi surprenants pour les téléspectateurs qui suivent l’acteur Bradley Johnson sur les réseaux sociaux et ont entendu sa voix de chant impressionnante. Emmerdale Les fans ont également droit à The Woolpack Sessions tous les jeudis, où les membres de la distribution aux talents multiples chantent leurs chansons préférées depuis chez eux.

Bradley Johnson a terminé premier, interprétant ‘I Wanna Dance with Somebody’ de Whitney Houston. Voyons maintenant ce que Vinny peut faire à l’écran…

Emmerdale est actuellement diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 19h sur ITV.

