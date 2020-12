Billets Wonder Woman 1984 en vente maintenant – / Film

Wonder Woman 1984 entre dans l’histoire en tant que film majeur qui sortira en salles et sur HBO Max le même jour exact, le 25 décembre. Et même si je pense qu’il est prudent de dire que plus les gens vont regarder cette suite depuis la sécurité de leurs propres maisons, ceux qui veulent une expérience sur grand écran ont maintenant une chance d’acheter des billets à l’avance.

Si vous vous dirigez ici, vous pouvez en acheter Wonder Woman 1984 des billets. le Patty JenkinsLa suite dirigée est bien sûr dirigée vers HBO Max le 25 décembre, mais elle ouvre également dans certains cinémas ce jour-là également. Et s’il y a un théâtre près de chez vous qui est encore ouvert, voici votre chance de tout risquer! Encore une fois: je suis presque sûr que la majorité des cinéphiles vont regarder le film à la maison. Mais c’est bien d’avoir des options.

«Alors que nous naviguons dans ces temps sans précédent, nous avons dû faire preuve d’innovation pour faire avancer nos activités tout en continuant de servir nos fans au service de nos fans», a déclaré Ann Sarnoff, présidente et PDG de WarnerMedia Studios and Networks Group, qui comprend Warner Bros. Des photos. «C’est un film incroyable qui prend vraiment vie sur grand écran et, en collaboration avec nos partenaires de la communauté de l’exposition, nous offrirons cette option aux consommateurs aux États-Unis, où les salles sont ouvertes. Nous nous rendons compte que de nombreux consommateurs ne peuvent pas retourner au cinéma en raison de la pandémie, nous voulons donc aussi leur donner la possibilité de voir Wonder Woman 1984 via notre plateforme HBO Max. »

«Nous apprécions à quel point le public patient a été et compte tenu de la grande anticipation autour de Wonder Woman 1984 nous sommes reconnaissants de pouvoir rendre ce film extrêmement divertissant largement disponible en ces temps difficiles », a ajouté Toby Emmerich, président du Warner Bros. Pictures Group.

Voici un synopsis:

Avance rapide vers les années 1980 alors que la prochaine aventure grand écran de Wonder Woman la trouve face à deux nouveaux ennemis: Max Lord et The Cheetah. Avec le retour de la réalisatrice Patty Jenkins à la barre et le retour de Gal Gadot dans le rôle-titre, « Wonder Woman 1984 » est la suite de Warner Bros. Pictures à la première sortie de DC Super Hero, le record de 2017 « Wonder Woman », qui a 822 millions de dollars au box-office mondial. Le film met également en vedette Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme The Cheetah, Pedro Pascal comme Max Lord, Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta.

