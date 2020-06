Bill & Ted Face the Music: deux hommes d’âge moyen prêts à sauver le monde!

La bande-annonce de Bill & Ted Face the Music est récemment sortie et nous a donné toutes les raisons d’être enthousiasmés par le film. Ce film sera le troisième volet le plus attendu de la très populaire franchise Bill & Ted. Donc, dans cet article, nous vous donnerons toutes les dernières mises à jour liées à la date de sortie, à l’intrigue et à la distribution du film.

Date de sortie de Bill & Ted Face the Music et la bande-annonce officielle

La sortie du film est prévue pour le 14 août 2020. Le film a été annoncé en 2010. Mais, il a dû faire face à de grandes difficultés de fabrication. Enfin, le film est revenu sur les rails en 2018 et devrait arriver bientôt. Donc, les fans ont hâte de le regarder après une longue attente pendant tant d’années.

IGN a publié la bande-annonce officielle du film sur Youtube le 9 juin 2020. Vous pouvez regarder la bande-annonce de ce prochain film de comédie de science-fiction ci-dessous.

L’intrigue de Bill & Ted Face the Music

Dans cette partie du film, Bill et Ted seront présentés comme deux hommes d’âge moyen qui vivent une vie monotone. Mais les situations prennent une tournure extrême lorsqu’un visiteur du futur vient avec un avertissement pour eux. Bill et Ted doivent maintenant faire une chanson en 78 minutes afin de sauver la vie sur terre et l’univers complet. Donc, pour cette tâche, le duo fait équipe avec leurs anciens amis, leurs familles et leurs musiciens de renom.

Le casting vedette attendu du film

Alex Winter et Keanu Reeves reprendront respectivement leurs rôles de personnages principaux Bill et Ted. En outre, William Sadler sera à nouveau vu dans le personnage de Grim Reaper dans Bill & Ted Face the Music. Les autres acteurs confirmés incluent:

Brigette Lundy-Paine as / la fille de Billie, Ted et Elizabeth

Samara Weaving en tant que fille de Theodora, Bill et Joanna

Anthony Carrigan

Jillian Bell en tant que Dr. Taylor Wood

Amy Stoch comme Missy

Kid Cudi comme lui-même

Hal Landon Jr. en tant que capitaine Jonathan Logan

Kristen Schaal dans le rôle de Kelly, une messagère venue du futur

De plus, Jayma Mays, Erinn Hayes, Beck Bennett, Win Butler, Holland Taylor et Geoge Carlin réapparaîtront également dans leurs rôles respectifs.