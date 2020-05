Bill & Ted 3: Alex Winter fait le point sur le film et la bande-annonce

L’un des films les plus attendus de 2020 est Bill & Ted face à la musique. Alors que le film devrait sortir en salles en août, l’incertitude survient, les studios retardant les sorties en raison de la quarantaine. Répondre aux rumeurs concernant l’avenir du film ou qu’il pourrait sauter des salles et aller directement à une sortie à domicile, star Alex Winter, qui joue Bill S. Preston Esq, a répondu via Twitter pour rassurer les fans. « Hé, merci d’avoir demandé », a écrit Winter. « Tout est super en BT3. La coupe est presque terminée et a l’air fantastique. Les teasers et les bandes-annonces sont prêts à partir. Comme chaque film prévu pour cet été, nous avons dû nous arrêter et nous réorganiser en raison de COVID. Teaser à venir dans quelques semaines, des nouvelles bientôt disponibles! » Le tournage s’est terminé avant la fermeture des productions. Cela signifie que le temps alloué pour le montage place le film dans les délais. La sortie pourrait encore être retardée même si les cinémas rouvraient d’ici là.

Pourquoi Bill & Ted Face the Music peuvent avoir besoin de déplacer la date de sortie

Si Bill & Ted face à la musique sorties comme prévu le 21 août, il pourrait être en difficulté. Deux films de bandes dessinées dans Warner Bros et DC’s Wonder Woman 1984 devrait sortir la semaine précédente, et Marvel est souvent retardé Les nouveaux mutants sort le 28 août. Si Orion décide de s’en tenir à sa date d’origine, il pourrait décimer Face à la musique retour au box-office. Réalisé par Dean Parisot et écrit par Chris Matheson et Ed Solomon, le film présente le retour de Winter et Keanu Reeves (Ted « Theodore » Logan) en tant que stoners voyageant dans le temps, qui font face à une dernière aventure comme dernier espoir pour la galaxie. Le film met également en vedette Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, William Sadler, Hal Landon Jr., Kid Cudi, Beck Bennett, Holland Taylor, Kristen Schaal, et Anthony Carrigan.

Un visiteur du futur dit à ses meilleurs amis Bill et Ted qu’une de leurs chansons peut sauver la vie telle que nous la connaissons et apporter l’harmonie à l’univers.

Le post Bill & Ted 3: Alex Winter fournit une mise à jour sur le film, la bande-annonce de Teases est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







