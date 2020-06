Bill & Ted: Alex Winter Hypes Duo & # 039; s Signature Day. Remorque possible?

Croiriez-vous qu’il ne reste que deux mois avant Bill & Ted face à la musique vient au cinéma? Autant d’étoiles hype Alex Winter et Keanu Reeves et créateurs Chris Matheson et Ed Solomon créer, c’est décevant de voir qu’il nous manque encore une bande-annonce, encore moins un teaser. Orion Pictures a au moins publié une affiche teaser. Peut-être que demain est le jour de la chance. Pourquoi? L’hiver a marqué le 9 juin comme Bill & Ted Day. « Mardi est le jour de Bill & Ted, il suffit de dire @ BillandTed3 », a-t-il tweeté. Ceux qui connaissent la franchise ou toute personne âgée de plus de sept ans connaissent la référence à l’un des slogans les plus emblématiques du duo, « 69 Mec! » En ce qui concerne toute autre spéculation, ce sera peut-être finalement le jour où nous verrons le teaser ou la bande-annonce officielle de Face à la musique, le troisième film du Bill & Ted la franchise.

Cela fait 21 ans depuis Excellente aventure (1989) et 19 ans depuis leur Bogus Journey (1991). Bill S. Preston (hiver) et Ted « Theodore » Logan (Keanu Reeves) sont loin de leur époque d’adorables stoners adolescents. Maintenant, ce sont des pères d’âge moyen avec deux filles adolescentes non loin du pommier. Rejoindre Winters et Reeves sont Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, William Sadler, Hal Landon Jr, Amy Stoch, Kid Cudi, Beck Bennett, Holland Taylor, Kristen Schaal, Erinn Hayes, Jayma Mays, et Anthony Carrigan. le Bill & Ted franchise a rapporté 78 millions de dollars au box-office. Réalisé par Dean Parisot (Galaxy Quest), le film sort en salles le 21 août. Verrons-nous enfin la bande-annonce? Avez-vous hâte de voir la suite de 19 ans dans la fabrication?

Un visiteur du futur dit à ses meilleurs amis Bill et Ted qu’une de leurs chansons peut sauver la vie telle que nous la connaissons et apporter l’harmonie à l’univers.

Mardi est le jour de Bill & Ted, juste pour dire & # 039; 🎸🎸 @ BillandTed3 – Alex Winter 😷 (@Winter) 8 juin 2020

