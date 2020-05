Bill Pullman dénonce le tweet de Trump sur le faux clip du jour de l’indépendance

Bill Pullman en a assez de Donald Trump. Après que Trump a tweeté une vidéo trafiquée qui a superposé sa tête sur le corps de Pullman pour prononcer le discours de Le jour de l’indépendance, l’acteur repousse l’appropriation flagrante de son travail.

Pullman (née Bill Paxton, RIP / Game Over, Man) a joué le président Thomas J. Whitmore dans le film catastrophe de science-fiction de 1996 Le jour de l’indépendance et prononce l’un des « discours de réveil du film d’été » classiques juste avant la bataille culminante du film. Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est pourquoi Trump, ou quelqu’un d’autre, ferait correspondre les mots du film aux siens. Il parle d’une humanité commune de tous les peuples du monde, tandis que l’ensemble politique de Trump mode opératoire est de diviser les gens en fonction de la race, du pays, de l’idéologie, etc.

Et Pullman n’en a rien. Dans une déclaration à The Hollywood Reporter, a-t-il dit, « » Ma voix n’appartient qu’à moi, et je ne me présente pas aux élections présidentielles – cette année. «

Pêche à la traîne plus évidente

L’esthétique de la tentative de mème est également tout simplement terrible. L’utilisateur de Twitter @mad_liberals a réalisé la vidéo, qui superpose non seulement le visage de Trump mais également d’autres trolls « des leaders d’opinion de droite » comme Trump, Jr, Sean Hannity, Dinesh D’Souza et le vice-président Mike Pence. Un rapide coup d’œil à la chronologie Twitter des libéraux fous « ObamaGate » révèle qu’il a effectivement l’intention de rendre les libéraux fous. Si oui, mission. . . pas accompli?

C’est tellement étrange (c’est plus bizarre DaDa / Andy Kaufman à cause de ses messages mélangés) si ce n’était pas si mal fait. La bouche et les expressions faciales de Trump ne correspondent en rien au dialogue. Dans un monde de contrefaçons profondes, il s’agit simplement d’un faux superficiel et stupide, ressemblant davantage à une de ces vidéos Jib-Jab de 2004.

Le contexte n’a également aucun sens. Apparemment, nous sommes tous fous du coronavirus et allons l’attaquer avec des avions de chasse, et donc le monde entier va célébrer le 4 juillet maintenant? Mmmkay. Je comprends que vous êtes fou, vous ne pouvez pas vous faire couper les cheveux, mais ce n’est pas vraiment ça, vous savez?

Ce que cela joue, c’est le narcissisme intense de Trump et de la droite agressive, c’est pourquoi le président a finalement tweeté cela. Ils veulent se voir comme les héros de l’histoire, en première ligne dans une bataille pour l’avenir de l’humanité où seuls ils peuvent nous sauver. Au lieu de cela, il s’agit d’un croisement entre le projet d’expo-sciences de Milhouse, « Voici! La gravité! Dans toute sa splendeur! » et la seule autre vraie scène de film qui décrit les « guerriers du clavier » d’aujourd’hui, quand Benoit Blanc dans Couteaux sortis appelé « l’enfant nazi se masturber dans la salle de bain. » Assez boiteux, Milhouse.

Il convient de noter que Whitmore était un héros de guerre et un pilote de chasse qui est devenu président et a dirigé le combat sur le vaisseau mère extraterrestre, tandis que Trump a esquivé le projet de se retirer du Vietnam en obtenant une fausse note de médecin qui disait qu’il avait des « éperons osseux » . «

Une doublure argentée?

Une belle chose peut-être à sortir de tout cela, peut-être que certains fans toxiques de Trump écouteront l’idée que « Nous ne pouvons plus être consumés par nos petites différences. Nous serons unis dans nos intérêts communs. » Il est plus probable qu’ils continueront simplement de répondre aux appels à LIBERATE! (quoi que cela signifie?) et répondez comme des animaux enragés à la viande rouge de « vous vous battrez encore une fois pour notre liberté non pas de la tyrannie, de l’oppression ou de la persécution mais de l’anéantissement. Nous luttons pour notre droit de vivre, d’exister , « … et pour demander à parler au manager, amirite?

J’ai hâte que la DNC entre dans l’action en peignant la moitié du visage de Joe Biden en bleu, en le mettant sur un cheval et en faisant le discours de Un cœur brave. Cela va gagner ces électeurs de Rust Belt.

