Garfield (Bill Murray) prête sa voix pour « Bum’s Rush » avec Anne Hathaway

Prochain Garfield ,Bill Murray fera entendre un chien

Bill Murray prêtera ses poumons à « Bum’s Rush », un nouveau film réalisé par Aaron Schneider qui mettra en vedette Anne Hathaway.

Les «Ghostbusters» et «Lost in Translation» feront entendre un chien dans le film, dont Robert Duvall est également en pourparlers pour co-jouer.

« Bum’s Rush » se concentre sur la relation entre Pearl (Hathaway), un fabricant de bottes sur mesure hautement qualifié qui croise un singulier chien errant Bum (qui sera exprimé par Murray). Les deux âmes hautement indépendantes se trouvent à un carrefour sérieux, celui qui changera à la fois leur cœur et leur esprit d’une manière qu’ils peuvent difficilement imaginer.

Le film doit être tourné sur place à Santa Barbara et au Nouveau-Mexique.

«Je suis tellement heureuse de retrouver mon Descendez collaborateurs Robert Duvall, Bill Murray et C Gaby Mitchell et bien sûr ravis de travailler avec Anne Hathaway et Sarah Green », a déclaré Schneider. «C’est un projet très spécial et je suis ravi d’en faire partie.